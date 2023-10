Jaunatklātais elements, kas atrasts pēc kosmiskās sadursmes

By

Nesen veikts pētījums, kurā tika izmantots NASA Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST), atklāja telūra, ļoti reta elementa uz Zemes klātbūtni pēc divu blīvu zvaigžņu līķu sadursmes, kas atrodas aptuveni 1 miljarda gaismas gadu attālumā. Šis revolucionārais atklājums sniedz vērtīgu ieskatu elementu radīšanas procesā Visumā.

Pētījums, ko vadīja Endrjū Levans no Radboudas universitātes Nīderlandē, parāda JWST nozīmi mūsu izpratnes par ķīmisko elementu izcelsmi nepilnību aizpildīšanā. Levans norāda, ka šo trūkstošo gabalu izpēte ir kļuvusi iespējama, pateicoties Webb teleskopa uzlabotajām iespējām.

Zinātnieki uzskata, ka JWST novērotās neitronu zvaigznes kādreiz bija parastas masīvas zvaigznes, kas pastāvēja galaktikā pirms saplūšanas. Kad viena no šīm zvaigznēm sasniedza sava mūža beigas un eksplodēja kā supernova, tā tika izmesta no savas galaktikas un ceļoja 120,000 XNUMX gaismas gadu attālumā. Otrā zvaigzne sekoja šim piemēram, tomēr abi ķermeņi palika gravitācijas ziņā saistīti pat pēc izraidīšanas no savas mājas galaktikas.

Abu neitronu zvaigžņu apvienošana vienā veselumā notika simtiem miljonu gadu vēlāk, un šis ievērojamais notikums notika šī gada 7. martā. Kosmiskā saplūšana, kas pazīstama kā kilonova, radīja gamma staru uzliesmojumu (GRB), kas tika novērots rekordlielas 200 sekundes. Telūra noteikšanu gruvešos, kas ieskauj apvienošanos, ļāva JWST novērojumi, kā arī Fermi kosmosa observatorijas un Neila Gehrelsa Svifta observatorijas centieni.

Šis jaunais astronomiskais atradums pastiprina mūsu izpratni par smago elementu veidošanos un paver aizraujošas iespējas nākotnes atklājumiem. Kā teica Bens Gompercs, Birmingemas universitātes profesors Apvienotajā Karalistē, Džeimsa Veba kosmiskais teleskops jau ir pārspējis cerības un spēj atklāt vēl smagākus elementus, mainot mūsu zināšanas par Visumu.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir Džeimsa Veba kosmiskais teleskops?

A: Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ir jaudīga kosmosa observatorija, ko pārvalda NASA.

J: Kāpēc telūrs tiek uzskatīts par retumu uz Zemes?

A: Telūrs uz Zemes ir reti sastopams, jo tas galvenokārt atrodams kopā ar zeltu, varu un citiem minerāliem.

J: Kas ir kilonova?

A: Kilonova ir astronomisks notikums, kas notiek, saduroties divām neitronu zvaigznēm, kā rezultātā izdalās milzīgs enerģijas daudzums un rodas smagi elementi.

Avots: [NASA](https://www.nasa.gov/)