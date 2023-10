Bena Lama mērķis ir atdzīvināt izmirušās radības

By

Bens Lams, Colossal Biosciences līdzdibinātājs, ir izvirzījis mērķi nākamajos piecos gados atjaunot izmirušās sugas. Lamms un viņa komanda sadarbībā ar Hārvardas ģenētiķi Džordžu Čērču koncentrējas uz tādu radījumu kā vilnas mamuta, Tasmānijas tīģera un dodo putnu iznīcināšanu.

Izmiruša dzīvnieka augšāmcelšanās process ietver tā tuvākā dzīvā radinieka DNS rediģēšanu, lai tas atbilstu izmirušā dzīvnieka genomam. Vilnas mamutam tas nozīmē Āzijas ziloņa DNS izmantošanu, ar kuru mamuti ir cieši saistīti. Veicot mērķtiecīgus labojumus ziloņa genomā, komanda cer izveidot embriju, kas var tikt pabeigts dzīvai surogātmātei, kā rezultātā piedzims pirmais izmirušais dzīvnieks.

Galīgais mērķis ir atbrīvot šos izmirušos dzīvniekus to dabiskajās dzīvotnēs, veicinot ekosistēmu atjaunošanu un, iespējams, mazinot klimata pārmaiņas. Keystone sugām, piemēram, vilnas mamutam, ir būtiska ietekme uz savu vidi, un to atkārtota ieviešana var pozitīvi ietekmēt to ekosistēmas.

Lai gan ideja par izmirušu dzīvnieku atgriešanu dzīvē ir pretrunīga, daudzi zinātnieki uzskata, ka tai varētu būt lielas priekšrocības, piemēram, ekosistēmu atjaunošana un klimata pārmaiņu palēnināšana. Piemēram, vilku atkārtota ieviešana Jeloustonas nacionālajā parkā izraisīja būtiskas ainavas izmaiņas un labvēlīgi ietekmēja augsnes eroziju.

Tomēr ir jāņem vērā ētiski apsvērumi. Cilvēki vēsturiski ir izmantojuši un medījuši mamutus pat tūkstošiem gadu pēc to izzušanas. Daži apgalvo, ka, ņemot vērā klimata krīzes steidzamību, var tikt attaisnoti pat vērienīgi projekti ar zemu veiksmes varbūtību.

Definīcijas:

– Izmiršana: izmirušu sugu atdzīvināšanas process, izmantojot gēnu inženieriju un progresīvas tehnoloģijas.

– Genoms: pilns gēnu vai ģenētiskā materiāla kopums, kas atrodas šūnā vai organismā.

– Galvenās sugas: suga, kurai ir nesamērīgi liela ietekme uz vidi un kam ir izšķiroša nozīme ekosistēmas struktūras un funkciju uzturēšanā.

– Ekosistēma: dzīvo organismu kopiena kopā ar to fizisko vidi, kas mijiedarbojas kā sistēma.

- Augšāmcelt: lai atgrieztu dzīvē vai atdzīvinātu kaut ko, kas ir miris vai izmiris.