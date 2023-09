Indijas Kosmosa pētniecības organizācijas Saules misija veiksmīgi sasniedz Saules un Zemes L1 punktu

By

Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) paziņoja, ka tās pirmā Saules misija Aditya-L1 ir veiksmīgi veikusi Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manevru un tagad atrodas trajektorijā, kas vedīs uz Saules-Zemes L1 punktu. . Tas iezīmē piekto reizi pēc kārtas, kad ISRO ir veiksmīgi pārvietojis objektu pa trajektoriju uz citu debess ķermeni vai vietu kosmosā.

Kosmosa kuģis Aditya-L1 tika palaists no Satish Dhawan kosmosa stacijas Andhra Pradesh, un tās galvenais mērķis bija vākt zinātniskus datus un veicināt Indijas saules izpētes centienus. Kosmosa kuģis ir aprīkots ar Supra Thermal and Energy Particle Spectrometer (STEPS) instrumentu, kas jau ir sācis mērīt supratermālos un enerģētiskos jonus un elektronus attālumos, kas pārsniedz 50,000 XNUMX km no Zemes. Šie dati palīdzēs zinātniekiem analizēt daļiņu uzvedību, kas ieskauj Zemi.

Aptuveni 110 dienu laikā kosmosa kuģis ar manevra palīdzību tiks ievadīts orbītā ap Saules-Zemes L1 punktu. ISRO veiksmīgā misija demonstrē Indijas sasniegumus kosmosa tehnoloģiju jomā un tās apņemšanos izpētīt Sauli un tās ietekmi uz Zemi.

Avoti: ISRO, Gadgets 360