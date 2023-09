Pārsteidzošā un ierobežotā hēlija piegāde

Kopsavilkums: hēlija, daudzpusīga un unikāla elementa, uz Zemes kļūst arvien mazāk. Neskatoties uz to, ka tas ir otrs visbiežāk sastopamais elements Visumā, tā retums uz mūsu planētas ir saistīts ar tā vieglumu, kas liek tam izkļūt kosmosā. Hēliju galvenokārt iegūst kā blakusproduktu dabasgāzes ieguves laikā. Tā spēja saglabāt ārkārtīgi aukstu padara to nenovērtējamu dažādiem lietojumiem, piemēram, MRI iekārtu dzesēšanai un kosmosa raķešu darbināšanai. Pieprasījums pēc hēlija ir plašs, jo tas nāk no tādām nozarēm kā NASA, farmācija un Aizsardzības departaments. ASV Federālās hēlija rezerves, kas ir atbildīgas par 40% pasaules hēlija piegādi, saskaras ar neskaidru nākotni, jo drīzumā tas var tikt pārdots privātajai rūpniecībai. Citas valstis ar nozīmīgiem hēlija avotiem ir Katara, Tanzānija un Alžīrija. Aplēses atšķiras attiecībā uz atlikušo hēlija piegādi, un prognozes svārstās no 10 gadiem līdz pat 200 gadiem. Iespējamā ietekme uz nozarēm varētu būt ievērojama, ko pasliktina hēlija cenu nestabilais raksturs.

Hēlijam, elementam, ko bērni iecienījuši tā augstā balss efekta dēļ, piemīt daudzas pārsteidzošas īpašības un pielietojums. Tomēr, neskatoties uz tā izplatību Visumā, hēlija uz Zemes kļūst arvien mazāk. Šis trūkums ir saistīts ar tās spēju izkļūt no Zemes atmosfēras tās viegluma dēļ, padarot to par vienīgo neatjaunojamo resursu. Hēlija ražošana notiek, dabiski sadaloties radioaktīvajam urānam un torijam, kas ilgst miljardiem gadu.

Pašlaik lielākā daļa hēlija tiek savākta no pazemes dabasgāzes kabatām kā dabasgāzes ieguves procesa blakusprodukts. Tomēr sava viegluma dēļ jebkurš izbēgušais hēlijs galu galā peld līdz mūsu atmosfēras malai un tiek aizpūsts ar saules vēju. ASV Federālā hēlija rezerve, kas piegādā 40% no pasaules hēlija, saskaras ar neskaidru nākotni, jo drīzumā tas var tikt pārdots privātajai rūpniecībai.

Hēlija unikālās īpašības, jo īpaši tā spēja palikt ārkārtīgi aukstam ar jebkura elementa zemāko viršanas temperatūru, padara to par neaizstājamu dažādiem lietojumiem. To izmanto supravadošo magnētu dzesēšanai MRI iekārtās un kā degvielas avotu kosmosa raķetēm. Piemēram, lielajam hadronu paātrinātājam Šveicē ir nepieciešamas 120 tonnas hēlija nedēļā, lai darbotos.

Pieprasījums pēc hēlija ir plašs visās nozarēs. NASA un SpaceX paļaujas uz hēliju šķidrās degvielas raķetēm, savukārt farmācijas rūpniecība un Aizsardzības departaments arī ir ļoti atkarīgi no tā. Ierobežotais hēlija piedāvājums un neskaidrā nākotne rada ievērojamas problēmas šīm nozarēm.

Aplēses par atlikušo hēlija piegādi atšķiras, un prognozes svārstās no 10 gadiem līdz pat 200 gadiem. Daži eksperti uzsver, ka ir jāpieliek lielākas pūles hēlija pārstrādē, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku. Ņemot vērā hēlija cenu nepastāvīgo raksturu, iespējamās sekas nozarēm ir dziļas.

Noslēgumā jāsaka, ka hēlija trūkums uz Zemes un tā būtiskā loma dažādās nozarēs norāda uz to, ka steidzami ir jāveic atbildīgas izmantošanas un pārstrādes centieni. Nenoteiktība ap Federālo hēlija rezervi un ierobežotie hēlija avoti citās valstīs liek pētniekiem un politikas veidotājiem pievērsties šī nenovērtējamā elementa piedāvājumam un pieprasījumam nākotnē.

Definīcijas:

– Hēlijs: ķīmiskais elements ar atomu skaitu 2, kas pazīstams ar savu vieglumu, zemo viršanas temperatūru un dažādiem lietojumiem tādās nozarēs kā kosmosa izpēte un medicīniskā attēlveidošana.

– MRI: magnētiskās rezonanses attēlveidošana, medicīniskā attēlveidošanas metode, kas izmanto spēcīgus magnētiskos laukus un radioviļņus, lai izveidotu detalizētus ķermeņa iekšējo struktūru attēlus.

– Federālā hēlija rezerve: dibināta ASV 1920. gadsimta XNUMX. gados, lai piegādātu hēliju stiebriem, un tā nodrošina ievērojamu daļu no pasaules hēlija piegādes.

