Jauns projekts, lai atgrieztu nakts debesu novērošanas burvību

Astronomijas pasaulē diskusijas starp lielu, sarežģītu teleskopu izmantošanu pret pārnēsājamiem un vienkāršiem binokļiem vienmēr ir bijis diskusiju temats. Lai gan teleskopiem ir sava vieta, daudzi astronomi atklāj, ka binokļi piedāvā patiesu un visaptverošu skatu uz nakts debesīm. Binokļi ir ne tikai pārnēsājamāki, bet arī nodrošina unikālu un saistošu veidu, kā izpētīt un uzzināt par debesīm.

Analog Sky, Roberta Asumendi projekts, nesen ir paziņojis par aizraujošu "dari pats" komplektu ar nosaukumu Magic. Šī projekta mērķis ir atgriezt debesu novērošanas burvību, ļaujot lietotājiem izveidot savus kastes stila astronomijas binokļus. Komplektā ir apvienotas gan binokļu, gan teleskopu labākās īpašības, nodrošinot jaunu un inovatīvu veidu, kā izpētīt nakts debesis.

Burvju veidošana ir vienkāršs process, kam var pieiet trīs dažādos veidos. Lietotāji var vai nu 3D drukāt lielāko daļu detaļu (izņemot optiku), pamatojoties uz sniegtajām specifikācijām, pasūtīt detaļas no ieteiktajiem piegādātājiem vai izmantot hibrīda pieeju un apvienot abas metodes. Gala rezultāts ir kompakts un viegls binokulārais teleskops ar taisnleņķa skatītāju, kas līdzinās stenda Project Moonwatch skatītājiem, ko izmantoja 1960. gados.

Magic ir ne tikai viegli lietojams, bet tam ir arī vairākas lietojumprogrammas. To var izmantot zemes skatīšanai, putnu vērošanai un pat koplietot starp vairākiem novērotājiem. Dioptriju okulāra attālumu var ātri pielāgot, ļaujot netraucēti pārsūtīt skatu no vienas personas uz otru. Turklāt Magic ir veidots tā, lai tas būtu kompakts un viegls, padarot to ideāli piemērotu ātrām veranda seansiem vai bērnu nēsāšanai pašiem.

Magic komplektu var papildināt ar filtriem, un tajā ir iekļauts 4 milivatu lāzera rādītājs mērķēšanai un izvelkams 1x meklētājs kā rezerves. Magic izveides kopējās izmaksas svārstās no nedaudz vairāk nekā 300 USD, ja detaļas tiek drukātas 3D formātā, līdz aptuveni 500 USD, ja tiek izmantots ieteicamais statīvs. Ņemot vērā, ka augstas kvalitātes astronomiskais binoklis var maksāt pat tūkstoš dolāru, Magic būvniecības izmaksas ir salīdzinoši pieejamas.

Analog Sky's Magic piedāvā iespēju ģimenēm iesaistīties kopīgā projektā un atjaunot saikni ar nakts debesu vienkāršību un skaistumu. Laikmetā, kurā dominē ekrāna laiks, Magic nodrošina atsvaidzinošu un ieskaujošu veidu, kā kopā izbaudīt Visuma brīnumus.

