Zinātne aiz smagā kvarku difūzijas koeficienta: kvarka-gluona plazmas izpēte

By

Zinātnieki ir veiksmīgi aprēķinājuši smago kvarku difūzijas koeficientu, kas ir mērs, cik ātri impulss tiek pārnests no kausētas kvarku un gluonu zupas uz smagajiem kvarkiem. Šis sasniegums tika panākts, izmantojot dažus no pasaulē jaudīgākajiem superdatoriem. Aprēķini atklāja, ka impulsa pārnešana ir ārkārtīgi ātra, sasniedzot kvantu mehānikas noteiktās robežas. Mijiedarbība starp atbrīvotajiem kvarkiem un gluoniem un smagākiem kvarkiem ir tik spēcīga un bieža, ka tie efektīvi velk līdzi smagos kvarkus.

Šie atklājumi atklāj eksperimentālos rezultātus, kas liecina, ka smagie kvarki ir nokļuvuši vielu plūsmā, kas rodas smago jonu sadursmēs. Sadursmes, kas notiek daļiņu sadursmēs, piemēram, relativistiskajā smago jonu paātrinātājā un lielajā hadronu paātrinātājā, rada stāvokli, kas pazīstams kā kvarka-gluona plazma (QGP). Analīze sniedz arī papildu pierādījumus, kas apstiprina hipotēzi, ka QGP ir gandrīz ideāls šķidrums ar neticami zemu viskozitāti, kas tuvojas kvantu mehānikas robežām. Pētījums ne tikai uzlabo mūsu izpratni par šīm sadursmēm, bet arī izceļ starptautisko teorētiķu un kodolfizikas pētniecības kopienu sadarbību.

QGP zemo viskozitāti var salīdzināt ar smagu akmeni, kas plūst straumē. Intensīvā mijiedarbība starp atbrīvotajiem kvarkiem un gluoniem rada vidējo brīvo ceļu jeb attālumu, ko daļiņa var nobraukt pirms mijiedarbības ar citu, kas ir ārkārtīgi mazs. Tas nozīmē, ka smagie kvarki ar līdzīgi mazu vidējo brīvo ceļu piedzīvos pietiekami daudz mijiedarbības, lai tos vilktu līdzi atbrīvotās daļiņas QGP.

Lai aprēķinātu smago kvarku difūzijas koeficientu, fiziķi no HotQCD Collaboration izmantoja jaudīgus superdatorus un izmantoja režģa QCD, paņēmienu kvantu hromodinamikas sarežģīto vienādojumu risināšanai. Komanda atklāja, ka smago kvarku difūzijas koeficients ir ārkārtīgi liels, apstiprinot, ka smago kvarku vidējais brīvais ceļš QGP ietvaros patiešām ir ļoti īss. Šie aprēķini palīdzēs teorētiķiem uzlabot simulācijas par to, kā smagie kvarki tiek ražoti QGP un kā to mijiedarbība attīstās, mainoties QGP.

Pētījumu atbalstīja Enerģētikas departamenta Zinātnes birojs, jo īpaši Kodolfizikas birojs, kā daļu no zinātniskās atklāšanas, izmantojot progresīvu skaitļošanu (SciDAC) un smago garšu teoriju (HEFTY) aktuālās teorijas sadarbību. Tika atzīts arī finansējums no citiem avotiem atsevišķiem līdzstrādniekiem. Pētījumā tika izmantoti skaitļošanas resursi Nacionālajā enerģētikas pētniecības zinātniskajā skaitļošanas centrā un USQCD Collaboration iekārtas.

Avoti:

– https://www.energy.gov/