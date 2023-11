Jauns pētījums atklāj Indijas Chandrayaan-3 nolaišanās uz Mēness ietekmi

Indijas vēsturiskā nolaišanās uz Mēness 23. gada 2023. augustā ir atstājusi ievērojamu ietekmi uz Mēness virsmu, kā atklājies nesen veiktajā pētījumā, kas publicēts žurnālā “Journal of the Indian Society of Remote Sensing”. Indijas Kosmosa pētniecības organizācijas (ISRO) Chandrayaan-3 veiksmīgi veica vieglu nosēšanos uz Mēness, un to paveica tikai trīs valstis pirms Indijas.

Pētījumā izcelti fotoattēli, kas uzņemti no priekšteces misijas Chandrayaan-2, kas parādīja intriģējošu parādību, kas pazīstama kā "ejecta halo". Šķiet, ka Chandrayaan-3 nolaišanās ierīcei pieskaroties lejup, dzinēji izkaisīja masīvu gredzenveida mēness putekļu strūklu jeb regolītu, veidojot izmešanas oreolu. Tika lēsts, ka šis Mēness regolīts ir aptuveni 2.06 metriskās tonnas, un tā platība ir 1,167 kvadrātpēdas.

Zinātnieki, kas pēta ejecta halo, ir noskaidrojuši atšķirības atstarošanā nesen traucētajos mēness putekļu augšējos slāņos, kas pazīstami kā epiregolīts. Tiek uzskatīts, ka pazemes regolīta ekspozīcija kohēzijas zuduma dēļ epiregolītā ir izraisījusi palielinātu fotometrisko izkliedi, kā rezultātā ap nolaišanās ierīci tika novērota atstarojoša anomālija.

Lai gan Chandrayaan-2 nebija veiksmīgs nosēšanās mēģinājumā, turpināja darboties kā orbīta, apkopojot nenovērtējamus datus un augstas izšķirtspējas Mēness virsmas fotogrāfijas. Misijas mērķis bija sasniegt pirmo nosēšanos netālu no Mēness dienvidu polārā reģiona, un Chandrayaan-3 uzdevumu veiksmīgi paveica.

Interesanti, ka Indija tagad pievienojas Amerikas Savienotajām Valstīm, Padomju Savienībai un Ķīnai prestižajā valstu grupā, kuras ir sasniegušas mīkstu nosēšanos uz Mēness. Tomēr vairāk valstu gatavojas līdzīgām misijām tuvākajā nākotnē. NASA programma Artemis, kas veltīta Mēness izpētei, plāno finansēt vairākas robotu misijas ar potenciāliem nosēšanās gadījumiem līdz 2024. gadam. Japānas uzņēmums ispace jau ir mēģinājis nolaisties Mēness, savukārt Krievija ir apņēmības pilna atgriezties pēc neveiksmīgās Luna-25 misijas.

Šī pētījuma atklājumi atklāj jaunu gaismu par Indijas Mēness nolaišanās ietekmi un zinātnisko nozīmi, vēl vairāk veicinot globālo interesi par Mēness izpēti un paverot ceļu turpmākajām misijām, lai atklātu Zemes debesu kaimiņa noslēpumus.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

1. Kā Indijas Chandrayaan-3 izveidoja ejecta halo uz Mēness?

Mīkstās nosēšanās laikā Chandrayaan-3 nolaišanās iekārta izmantoja savus dzinekļus, kas trieciena laikā izkaisīja ievērojamu daudzumu mēness putekļu vai regolīta. Tas izraisīja gredzenveida strūklas veidošanos, kas pazīstama kā ejecta halo.

2. Kas ir regolīts?

Regolīts attiecas uz sadrumstalotu iežu, augsnes, putekļu un citu materiālu slāni, kas pārklāj cieto pamatiežu vai planētu virsmu, piemēram, Mēness.

3. Kā zinātnieki pētīja ejecta halo?

Zinātnieki pētīja atstarošanas atšķirības tikko traucētajos mēness putekļu augšējos slāņos, ko sauc par epiregolītu, kas palīdzēja viņiem identificēt un analizēt izsviedes halo.

4. Kāda ir Chandrayaan-3 nosēšanās nozīme?

Chandrayaan-3 veiksmīgā nosēšanās iezīmē lielu Indijas sasniegumu un paplašina to valstu grupu, kuras ir paveikušas mīkstu nosēšanos uz Mēness. Tas arī sniedz vērtīgu zinātnisku ieskatu Mēness izpētē un veicina turpmākas misijas uz Mēnesi.

5. Vai ir kādi nākotnes plāni Mēness izpētei?

Jā, vairākām valstīm un kosmosa aģentūrām, tostarp NASA un privātiem uzņēmumiem, piemēram, ispace, ir vērienīgi plāni nākotnes Mēness misijām. Šo misiju mērķis ir uzlabot mūsu izpratni par Mēnesi un sagatavoties iespējamai cilvēku izpētei nākotnē.