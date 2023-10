ISRO kosmosa kuģis Aditya-L1 ceļo ārpus Zemes ietekmes sfēras

By

Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) sestdien paziņoja, ka tās kosmosa kuģis Aditya-L1 ir veiksmīgi izkļuvis no Zemes ietekmes sfēras un tagad ir ceļā uz Saules un Zemes Lagranža punktu 1 (L1). Šī ir otrā reize, kad ISRO nosūta kosmosa kuģi ārpus Zemes ietekmes sfēras, un pirmā ir Marsa orbītā misija.

Saules misijas kosmosa kuģis Aditya-L1 jau ir sācis vākt datus, kas sniegs vērtīgu ieskatu daļiņu uzvedībā Zemes apkārtnē. Konkrēti, ap L1 savāktie dati palīdzēs zinātniekiem analizēt saules vēja un kosmosa laikapstākļu parādību izcelsmi, paātrinājumu un anizotropiju. ISRO 1. septembrī veiksmīgi pabeidza Aditya-L57 palaišanu ar raķeti PSLV-C2.

Šis modernais kosmosa kuģis ir aprīkots ar septiņām dažādām kravām Saules izpētei. Četras no šīm kravām novēros Saules izstaroto gaismu, bet atlikušās trīs mērīs plazmas un magnētiskā lauka in situ parametrus. Aditya-L1 tiks novietots halo orbītā ap Lagranža punktu 1, kas atrodas 1.5 miljonus km no Zemes Saules virzienā. Šī orbīta ļaus kosmosa kuģim nepārtraukti novērot Sauli tajā pašā relatīvajā stāvoklī.

Aditya-L1 misija ir nozīmīgs pavērsiens ISRO un vēl vairāk izceļ Indijas pieaugošo klātbūtni kosmosa izpētes jomā. Pētot Sauli un tās uzvedību, zinātnieki cer iegūt labāku izpratni par mūsu Saules sistēmu un tās ietekmi uz Zemi. Šie dati neapšaubāmi veicinās kosmosa laika prognozēšanas un citu saistīto jomu attīstību.

Avoti: Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO)