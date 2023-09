Indijas Kosmosa pētniecības organizācijas mēģinājumi nodibināt sakarus ar Chandrayaan-3 Vikram nolaišanās aparātu un Pragyan rover

By

Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) ir pielikusi pūles, lai izveidotu saziņu ar Vikram nolaišanās ierīci un Pragyan roveru no Chandrayaan-3 misijas. Mērķis ir noteikt to aktivizēšanas apstākļus, taču pagaidām nekādi signāli no tiem nav saņemti. ISRO paziņojusi, ka turpinās centienus nodibināt kontaktu.

Arī Indijas Savienības ministrs Džitendra Singhs apstiprinājis, ka no nolaišanās ierīces un rovera nav saņemti nekādi signāli. Sings spekulē, ka ilgstoša aukstā laika perioda periods uz Mēness, temperatūrai sasniedzot pat -150 grādus pēc Celsija, Mēness naktī var būt signāla trūkuma cēlonis. Tomēr ISRO joprojām ir apņēmības pilns turpināt mēģinājumus nodibināt kontaktus.

ISRO bija plānojis atkārtoti aktivizēt piezemētāju un roveru, kas bija "miega režīmā" aptuveni 16 Zemes dienas pirms Mēness nakts. Bija paredzēts, ka nolaižamais aparāts un roveris tiks aktivizēti, tiklīdz temperatūra uz Mēness paaugstināsies virs mīnus 10 grādiem pēc Celsija, izraisot būtisko “pamošanās ķēdi”, kas ir atbildīga par svarīgu saziņu.

Vikram nolaišanās iekārta 23. augustā veiksmīgi pieskārās Mēness dienvidu polam, pabeidzot Chandrayaan-3 misijas galveno mērķi. Gan piezemētājs, gan roveris efektīvi darbojās aptuveni 10 Zemes dienas. Roveris pārgāja miega režīmā 2. septembrī, kam sekoja nolaišanās iekārta 4. septembrī.

Kosmosa lietojumprogrammu centra direktors Nilešs Dezajs paziņoja, ka rovera un nolaišanās ierīces atkārtota aktivizēšana ir atlikta uz 23. septembri. Desai minēja, ka roveris jau ir veicis 105 metrus garu distanci un savācis nozīmīgus datus, kas pašlaik tiek analizēti. ISRO zinātnieki.

Neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem saskārās misijas laikā, ISRO joprojām ir optimistisks un turpinās centienus izveidot sakarus ar Vikram nolaišanās ierīci un Pragyan rover. Līdz šim rovera savāktajiem datiem ir liels potenciāls turpmākiem zinātniskiem atklājumiem kosmosa izpētē.

