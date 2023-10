Jauni pētījumi liecina, ka Rietumantarktikas ledus loksnes paātrināta kušana izraisīs paaugstinātu jūras līmeņa celšanos

By

Izpratne par okeāna izraisītas kušanas ietekmi uz piekrastes kopienām

Nesenais pētījums, ko veica Britu Antarktikas apsekojuma pētnieki, atklāj satraucošus atklājumus par Rietumantarktikas ledus segas nākotni. Neatkarīgi no mūsu centieniem samazināt oglekļa emisijas, ātrums, ar kādu sasilstošais dienvidu okeāns izkausē ledus loksni, 21. gadsimtā ievērojami paātrināsies, kā rezultātā ievērojami paaugstināsies jūras līmenis. Tam ir nopietna ietekme uz piekrastes kopienām visā pasaulē.

Rietumantarktikas ledus sega ir milzīgs sauszemes ledus slānis, kas sastāv no savstarpēji savienotiem ledājiem. Piekrastes ledus plaukti, kas darbojas kā stabilizējošs spēks, palīdz saglabāt šo ledāju integritāti. Tomēr sasilšanas okeāni izraisa šo ledus plauktu kušanu no apakšas. Tā kā ledus plaukti kļūst plānāki un kūst, tas izraisa saldūdens novadīšanu no ledājiem okeānā, izraisot jūras līmeņa paaugstināšanos.

Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta neaizsargātajam Amundsena jūras reģionam, kur ledus segas destabilizācija jau ir bijusi pamanāma gadu desmitiem. Iepriekšējie atklājumi liecina, ka klimata pārmaiņas ir atbildīgas par okeāna sasilšanu šajā apgabalā. Lai noteiktu ledus plauktu kušanas apjomu reģionā nākamo 80 gadu laikā, pētnieki izmantoja reģionālo okeāna modeli un simulēja dažādus scenārijus.

Rezultāti, maigi izsakoties, ir satraucoši. Neatkarīgi no emisiju samazināšanas trajektorijas visas simulācijas paredzēja strauju okeāna sasilšanas un ledus kušanas pieaugumu gadsimta laikā. Pat visoptimistiskākais scenārijs, kas paredz, ka globālā sasilšana ir ierobežota līdz 1.5°C, kā izklāstīts Parīzes nolīgumā, paredz trīskāršu vēsturiskā kušanas un sasilšanas ātruma pieaugumu.

Satraucoši, ka līdz 2045. gadam scenāriju iznākumu atšķirības ir minimālas. Tas nozīmē, ka pasākumiem, kas veikti, lai samazinātu fosilā kurināmā izmantošanu nākamajās desmitgadēs, tuvākajā laikā būs nenozīmīga ietekme uz okeāna sasilšanu un ledus šelfa kušanu. Lai gan sliktākais scenārijs paredz izteiktāku kušanu, eksperti to uzskata par nereālu priekšstatu par fosilā kurināmā sadedzināšanu nākotnē.

Pētījuma rezultāti apstiprina faktu, ka strauja okeāna sasilšana Amundsena jūrā ir neizbēgama vismaz līdz 2100. gadam neatkarīgi no starptautiskajiem centieniem samazināt fosilā kurināmā izmantošanu. Šo paātrināto kušanu var saistīt ar pastiprinātām okeāna straumēm, kas siltāku ūdeni no dziļajiem okeāna slāņiem ved uz seklākiem ledus plauktiem gar krastu. Līdzīgi mehānismi ir novēroti retināšanas ledus plauktu satelītu mērījumos.

Ledus plauktiem turpinot kust, jūras līmeņa celšanās kļūst par kritisku problēmu. Tomēr precīza pieauguma noteikšana ir sarežģīta, neņemot vērā Antarktikas ledāju plūsmu un sniega uzkrāšanās ātrumu uz ledus loksnes, kas nav šī pētījuma daļa. Tomēr pētnieki apgalvo, ka ledus šelfa kušanas palielināšanās reģionā neapšaubāmi paātrinās jūras līmeņa celšanos.

Rietumantarktikas ledus sega jau tagad ievērojami veicina globālā jūras līmeņa celšanos, katru gadu zaudējot aptuveni 80 miljardus tonnu ledus. Lai gan tiek lēsts, ka kopējais iespējamais jūras līmeņa paaugstināšanās no šīs ledus segas var sasniegt 5 metrus, precīzs kušanas apjoms un ātrums joprojām nav skaidrs. Zinātnieki visā pasaulē aktīvi strādā, lai izprastu un prognozētu šos aspektus.

Ņemot vērā šos satraucošos atklājumus, ir svarīgi atzīt noteiktu klimata pārmaiņu radīto seku neizbēgamību. Atmosfēras zinātniece Keita Mārvela uzsver, ka, risinot klimata pārmaiņu problēmas, ir nepieciešama drosme, nevis cerība. Šī drosme ir saistīta ar ilgtermiņa plānošanu un pielāgošanās stratēģijām. Lai gan tuvākā nākotne var šķist drūma, simulācijas liecina, ka pēc 2100. gada var paredzēt turpmākas izmaiņas un potenciāli novēršamu jūras līmeņa celšanos. Tas dod cerību uz piekrastes pilsētu saglabāšanu, ja tiks veikti atbilstoši pasākumi.

FAQ

J: Kas ir Rietumantarktikas ledus sega?

A: Rietumantarktikas ledus loksne ir pasaulē lielākā uz sauszemes esošā ledus krātuve, kas ietver savstarpēji savienotus ledājus.

J: Kas izraisa ledus plaukta kušanu?

A: Ledus plauktu kušana galvenokārt notiek okeāna sasilšanas dēļ, kas grauj ledus plauktus no apakšas.

J: Kā ledus šelfa kušana ietekmē jūras līmeni?

A: Ledus plauktiem kūstot, saldūdens, ko tie izdala, palielina ūdens daudzumu okeānā, izraisot jūras līmeņa paaugstināšanos.

J: Kāda ir Amundsena jūras reģiona nozīme?

A: Amundsena jūra tiek uzskatīta par visneaizsargātāko Rietumantarktikas ledus loksnes sektoru, kurā ir ievērojams ledus šelfa retināšanas un ledāja paātrinājums.

J: Vai jūras līmeņa celšanos var mainīt?

A: Pētījums liecina, ka, lai gan tūlītēja jūras līmeņa paaugstināšanās ir neizbēgama, ilgtermiņa centieni samazināt emisijas un īstenot pielāgošanās pasākumus varētu palīdzēt mazināt un palēnināt turpmāko jūras līmeņa celšanos.