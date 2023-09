RNS, kas atgūta no izmirušā Tasmānijas tīģera, pastiprinot centienus izzušanas izpētē

By

Zinātnieki ir atguvuši RNS no Tasmānijas tīģera, kas pazīstams arī kā tilacīns, kas glabājas muzejā Stokholmā kopš 1891. gada. Lai gan DNS ekstrakcija no seniem dzīvniekiem un augiem ir veikta jau iepriekš, šī ir pirmā reize, kad RNS ir veiksmīgi izdevies. atgūta no izmirušas sugas. RNS, tāpat kā DNS, ir biomolekulāra molekula, kas atrodas visās dzīvās šūnās un ir atbildīga par ģenētiskās informācijas pārnēsāšanu un proteīnu sintezēšanu. Spēja iegūt, sekvencēt un analizēt veco RNS potenciāli varētu palīdzēt izmirušo sugu atjaunošanā un palīdzēt izprast pagātnes vīrusu pandēmijas.

Tasmānijas tīģeris bija virsotnes plēsējs, kas savulaik klaiņoja pa Austrālijas kontinentu un blakus esošajām salām. Cilvēku ierašanās Austrālijā izraisīja sugas izzušanu, un Eiropas kolonizatori 18. gadsimtā vēl vairāk veicināja to izzušanu. Tasmānijas tīģera bojāejas izpēte tiek uzskatīta par vienu no visvairāk dokumentētajiem cilvēku izraisītas izmiršanas gadījumiem.

Atgūtā RNS sniedz ieskatu Tasmānijas tīģera bioloģijā un vielmaiņas regulējumā pirms tā izzušanas. Izmirušo sugu gēnu komplementu un gēnu aktivitātes izpratnei ir izšķiroša nozīme to atjaunošanā. Lai gan iespēja atjaunot izmirušās sugas, izmantojot gēnu rediģēšanu uz dzīviem radiniekiem, joprojām ir skeptiska, tiek mudināti turpmāki pētījumi par šo izmirušo dzīvnieku bioloģiju.

RNS atgūšana no Tasmānijas tīģera paliekām pārsteidza zinātniekus, jo RNS parasti tiek uzskatīts par mazāk stabilu nekā DNS, un tika uzskatīts, ka tai ir īss mūžs. Zviedrijas Dabas vēstures muzejā esošo mirstīgo atlieku izžūtais stāvoklis, saglabājot ādu, muskuļus un kaulus, iespējams, veicināja RNS saglabāšanos.

Šis pētījums paver jaunas iespējas izzušanas jomā un izgaismo izmirušo sugu bioloģiju. Lai gan izmirušu sugu atjaunošana joprojām ir sarežģīts uzdevums, to ģenētiskā uzbūve un bioloģiskie procesi ir būtiski svarīgi saglabāšanas centienos un mācībās no pagātnes izzušanas.

