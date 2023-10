Sagatavojieties nākamajam “Uguns gredzena” Saules aptumsumam Lieldienu salā

By

Pēc pāris nedēļām ASV piedzīvos ļoti gaidīto Saules aptumsumu. Tomēr aptumsumu meklētāji jau vērš uzmanību uz nākamo debess notikumu. Tieši 365 dienas no šodienas, 2. gada 2024. oktobrī, debesis virs Lieldienu salas jeb Rapanui, kā to dēvē vietējā valodā, rotās gredzenveida Saules aptumsums, kas pazīstams arī kā “uguns gredzens”.

Lieldienu sala, kas atrodas aptuveni 2,300 jūdžu attālumā no Čīles krasta, ir maza, nomaļa sala, kas aptver tikai 63 kvadrātjūdzes. Šis gaidāmais Saules aptumsums būs ievērojams notikums, ņemot vērā, ka šāda parādība šeit notiks otro reizi 14 gadu laikā. Iepriekšējais pilnais Saules aptumsums 11. gada 2010. jūlijā aizrauj novērotājus, kad tas plosījās pāri salai.

Līdzīgi kā gaidāmais aptumsums Amerikas Savienotajās Valstīs, arī notikums Lieldienu salā būs "uguns gredzena" parādība. Dedzīgie aptumsumu meklētāji visā pasaulē jau gatavojas iespējai būt lieciniekiem šim unikālajam skatam Moai, slaveno Rapa Nui kultūras akmens statuju vidū.

Tomēr sasniegt Lieldienu salu šim satriecošajam notikumam var nebūt viegli. Patriks Poitevins, britu aptumsumu meklētājs, kurš ir piedzīvojis vairāk nekā 50 saules aptumsumus, pauda sajūsmu, taču minēja problēmas, kas saistītas ar aptumsumu meklēšanu 2010. gada aptumsumam lielā pieprasījuma dēļ. Diemžēl viņš nokļuva citā salā. Poitevinam ir liela pieredze Saules aptumsumu novērošanā nomaļās vietās, un viņš nesen iemūžināja burvīgu saules hromosfēras attēlu, tās krāsaino otro slāni, atrodoties ārpus kopuma ceļa Kosrae, Mikronēzijā.

Vēl viens bezbailīgs aptumsumu meklētājs, Lerijs Stīvenss no Demoinas, Aiovas štatā, arī plāno būt liecinieks "uguns gredzenam" Lieldienu salā. Stīvenss, pieredzējis saules aptumsumu fotogrāfs, bija atturēts no 2010. gada pasākuma apmeklējuma cenu pazemināšanas un atcelto lidojumu dēļ. Ar 19 pilniem Saules aptumsumiem, trīs gredzenveida aptumsumiem un septiņiem daļējiem aptumsumiem Stīvenss ļoti vēlas piedzīvot savu pirmo aizjūras gredzenveida aptumsumu.

Dažādi aptumsumu vērošanas tūrisma operatori, piemēram, Sky & Telescope, TravelQuest un AstroTrails, piedāvā organizētus ceļojumus entuziastiem, kuri vēlas būt liecinieki "uguns gredzena" saules aptumsumam Lieldienu salā. Papildus Lieldienu salai pasākums būs redzams arī no Patagonijas dienvidiem Čīlē un Argentīnā.

Ja plānojat vērot šo debesu uzstāšanos, sekojiet līdzi WhenIsTheNextEclipse.com redaktoram, slavenajam aptumsumu ekspertam, kurš ir izlaidis 8. gada 2024. aprīļa grāmatu The Complete Guide to the Great North American Eclipse.

Avoti:

- Džeimijs Kārters "Aptumsumu meklētāji gatavojas nākamajam "uguns gredzenam" Lieldienu salā