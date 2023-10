NASA Habla teleskops uzņem satriecošus kosmiskā rifa attēlus

NASA Habla kosmiskais teleskops turpina pārsteigt kosmosa entuziastus un tvert elpu aizraujošus Visuma attēlus. Savā jaunākajā Instagram roktura atjauninājumā NASA kopīgoja divus aizraujošus attēlus, kas tika uzņemti ar Habla teleskopu. Šie attēli parāda "kosmisko rifu", kas atrodas 163,000 XNUMX gaismas gadu attālumā no Zemes Dorado zvaigznājā.

Attēlos ir attēloti divi blakus esoši kosmisko putekļu un gāzes mākoņi: milzīgs sarkanais miglājs NGC 2014 un mazākais zilais miglājs NGC 2020. Šie miglāji atrodas Lielajā Magelāna mākonī, Piena Ceļa satelītgalaktikā, kurā ir daudz masīvu zvaigžņu. daļa no plašā zvaigžņu veidošanās reģiona.

Saskaņā ar NASA datiem zvaigznes, kas atrodas netālu no attēla centra, ir ievērojami lielākas par mūsu Sauli, un tās izmērs ir no 10 līdz 20 reizēm. Šo zvaigžņu izstarotā intensīvā radiācija uzsilda apkārtējās blīvās gāzes, tostarp skābekli, līdz temperatūrai aptuveni 20,000 11,000 ° F (200,000 XNUMX ° C). Attēla apakšējā kreisajā stūrī redzamais miglājs tika izveidots no zvaigznes, kas ir XNUMX XNUMX reižu spožāka par mūsu Sauli un ir izspiedusi gāzi vairāku izvirdumu rezultātā.

NASA publicētajā satriecošajā attēlā redzams spilgti zils gredzens ar mazu zilu punktu vidū. Sarkanas un oranžas gāzes loka viļņi no attēla augšējās kreisās puses uz augšējo labo pusi, ar gaiši zilu centru, kas izplūst no sarkanās krāsas jūras. Turklāt visā attēlā ir izkaisīti vairāki spilgti balti punkti. Augšējā labajā stūrī var redzēt tumši zilu gāzi, kas izplūst no kosmosa plašuma.

Attēls tika uzņemts, izmantojot Habla Wide Field Camera 3, lai pieminētu teleskopa 30 gadus ilgušo darbību kosmosā. Kopš tā palaišanas 24. gada 1990. aprīlī Habla kosmiskais teleskops ir fiksējis vairāk nekā 1.4 miljonus gandrīz 47,000 175,000 debess objektu novērojumu. Teleskops, kas nosaukts amerikāņu astronoma Edvina P. Habla vārdā, kurš apstiprināja mūsu Visuma paplašināšanos, ir veicis vairāk nekā 4.4 XNUMX orbītu ap Zemi, veicot aptuveni XNUMX miljardus jūdžu garu attālumu.

Šī neticamā attēla izlaišana no NASA Habla teleskopa izpelnījās lielu kosmosa entuziastu uzmanību. Lietotāji pauda savu bijību, bijību un apbrīnu, viens cilvēks tveršanu raksturoja kā “skaistu”, bet otrs atzīmēja pārsteidzošās krāsas. Habla teleskops nenoliedzami ir nodrošinājis mums ievērojamu ieskatu kosmosa brīnumos.

Avoti: NDTV, Space.com