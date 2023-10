Jauns pētījums pēta ietekmes uz organiskajām vielām ietekmi uz Cereru

Viens no ievērojamākajiem NASA Dawn misijas atklājumiem ir sarežģītu organisko vielu klātbūtne Cererā, kas ir lielākais objekts asteroīdu joslā. Alifātisku molekulu, kas sastāv no oglekļa un ūdeņraža ķēdēm, atrašana, kā arī ūdens ledus klātbūtne uz Cereras liecina, ka šī pundurplanēta kādreiz varētu būt atradusi dzīvībai nepieciešamās sastāvdaļas.

Jautājums par to, kā šīs alifātiskās organiskās vielas radās Cērā, ir bijis intensīvu pētījumu temats kopš to atklāšanas 2017. gadā. Daži pētījumi liecina, ka tās uz Cēru nogādāja komēta vai ar organiskām vielām bagāts triecienelements, savukārt citi ierosina, ka tās veidojušās uz Cēras. pundurplanēta, mainot tās materiālus sāļajam ūdenim. Neatkarīgi no to izcelsmes, Cereras organiskās vielas ir skārušas daudzas ietekmes, kas ir sabojājušas tās virsmu.

Jaunu pētījumu, kas tiks prezentēts Amerikas Ģeoloģijas biedrības GSA Connects 2023 sanāksmē, mērķis ir paplašināt mūsu izpratni par to, kā ietekme ir ietekmējusi alifātiskās molekulas uz Cereru. Šo atradumu ietekme ir ļoti svarīga, lai noteiktu šo organisko vielu izcelsmi un novērtētu pundurplanētas apdzīvojamību.

Vadošais zinātnieks Teriks Deilijs, planētu zinātnieks Džona Hopkinsa lietišķās fizikas laboratorijā, skaidro, ka pētījumu motivēja sākotnējā organisko vielu atklāšana liela trieciena krātera tuvumā uz Cereras. Pētījumi liecina, ka organiskās vielas var būt izplatītākas, nekā tika uzskatīts iepriekš, un šķiet, ka tās spēj izturēt triecienus Cererai līdzīgos apstākļos.

Izpratne par ietekmi uz Cereras organiskajām vielām ir būtiska, lai atklātu šīs pundurplanētas noslēpumus un to, kā tā varēja atbalstīt dzīvību. Turpinot pētot šo organisko vielu noturību un to izplatību visā Cererā, zinātnieki cer gūt dziļāku ieskatu par šī intriģējošā debess ķermeņa izcelsmi un apdzīvojamību.

