Atrakšanas vēsture: jauni atklājumi par cilvēku un neandertāliešu krustošanos

Revolucionārs pētījums atklāja, ka cilvēki un neandertālieši krustojās daudz agrāk, nekā tika uzskatīts iepriekš, un tas notika aptuveni pirms 250,000 75,000 gadu. Šis atklājums apstrīd sen pastāvošo priekšstatu, ka krustošanās notika tikai pirms XNUMX XNUMX gadu. Izmantojot DNS analīzi, pētnieki ir atklājuši vērtīgu ieskatu šo seno mijiedarbību vēsturē.

Atklāsmes no DNS pētījumiem

Iepriekšējie pētījumi ir parādījuši, ka aptuveni seši procenti neandertāliešu gēnu var izsekot cilvēkiem. Turklāt zinātnieki ir atklājuši, ka noteiktām cilvēku grupām Subsahāras Āfrikā ir neandertāliešu DNS pēdas. Tas liek domāt, ka agrīnie cilvēki sajaucās ar neandertāliešiem un pēc tam atgriezās Āfrikā, atstājot ģenētisku nospiedumu.

Michael Dannemann, asociētais profesors, kas specializējas evolūcijas un populācijas genomikā, atzīmē, ka šis jaunais pētījums nodrošina lielāku precizitāti neandertāliešu DNS anotācijā mūsdienu cilvēka genomos. Turklāt tas palīdz saprast, kā gēnu sajaukšanās ietekmēja gan neandertāliešu, gan agrīno cilvēku fiziskās īpašības. Turklāt tas uzlabo mūsu zināšanas par viņu migrācijas modeļiem un mijiedarbību pagātnē.

Neandertāliešu DNS klātbūtne Subsahāras Āfrikā

Pētījums, kas nesen publicēts žurnālā Cell, atklāja neandertāliešu DNS klātbūtni Subsahāras Āfrikas izcelsmes indivīdos. Lai gan šīs DNS izcelsme joprojām ir noslēpumaina, pētījums galvenokārt bija vērsts uz populācijām, kurām ir senču sakari ar Nigēru-Kongo.

Lai noskaidrotu neandertāliešu DNS klātbūtni mūsdienu cilvēku populācijās, pētnieki salīdzināja senā neandertālieša, kas pazīstams kā "Altaja neandertālietis", ģenētisko materiālu ar 180 indivīdu gēniem no divpadsmit dažādām Subsahāras Āfrikas populācijām.

Izmantojot statistisko analīzi, zinātnieki identificēja kopīgus ģenētiskos variantus starp cilvēkiem un neandertāliešiem un pētīja, kā šīs gēnu versijas tika mantotas. Pētījumā konstatēts, ka visi pārbaudītie Subsahāras Āfrikas genomi satur neandertāliešu DNS, un dažās populācijās ir līdz pat 1.5 procenti neandertāliešu ģenētiskā materiāla. Šis vērtīgais ieskats krustošanās jautājumos atklāj, ka šie genomi tika mantoti no cilvēkiem, kuri sajaucās ar neandertāliešiem un atgriezās Āfrikā.

Jaunākie pētījumi, kas liecina par neandertāliešu DNS klātbūtni

Interesantākais ir tas, ka pētnieki atklāja, ka lielākā daļa neandertāliešu DNS cilvēka genomos bija koncentrēta reģionos, kas nekodē proteīnu sintēzi. Un otrādi, šiem pašiem cilvēka DNS reģioniem trūka neandertāliešu gēnu. Tas liek domāt, ka neandertālieši savā evolūcijas procesā neatbalstīja cilvēka gēnus. Tā vietā abas sugas attīstījās atšķirīgi, pielāgojot savus genomus dažādiem mērķiem.

Fernando Villanea, populācijas ģenētiķis no Kolorādo Boulderas universitātes, uzsver šī atklājuma nozīmi. Viņš norāda, ka tas nenozīmē, ka neviens gēnu kopums nav pārāks vai zemāks par otru; tie vienkārši attīstījās, lai pildītu dažādas funkcijas katras sugas genomā.

Vairāk ieskatu cilvēka evolūcijā

Šie ievērojamie atklājumi sniedz zinātniekiem iespēju gūt papildu ieskatu cilvēka evolūcijas sarežģītībā. Sāra Tiškofa, pētījuma vecākā autore un Pensilvānijas universitātes ģenētikas un bioloģijas profesore, ierosina padziļināti izpētīt to iedzīvotāju ģenētisko uzbūvi, kas dzīvoja pirms 250,000 XNUMX gadu, un to, kā to salīdzināt ar mūsdienu cilvēku gēniem. Šī salīdzinošā analīze varētu atklāt vērtīgu informāciju par mūsu sugu vēsturi un adaptāciju.

Jautājumi un atbildes:

J: Kad cilvēki un neandertālieši pirmo reizi krustojās?

A: Jauni pētījumi liecina, ka krustošanās notika aptuveni pirms 250,000 75,000 gadu, apstrīdot iepriekšējos uzskatus, ka tā notika pirms XNUMX XNUMX gadu.

J: Kur mūsdienu cilvēkos atrodama neandertāliešu DNS?

A: Neandertāliešu DNS var atrast Subsahāras Āfrikā dzīvojošo indivīdu ģenētiskajā struktūrā, īpaši populācijās, kurām ir senču sakari ar Nigēru-Kongo.

J: Ko atklāj neandertāliešu DNS klātbūtne mūsdienu cilvēkos?

A: Tas liecina, ka agrīnie cilvēki sajaucās ar neandertāliešiem un pēc tam atgriezās Āfrikā, atstājot ģenētisku nospiedumu.

J: Kādas atziņas var gūt, pētot neandertāliešu DNS mūsdienu cilvēka genomos?

A: Analizējot gēnu sajaukšanas ietekmi starp neandertāliešiem un agrīnajiem cilvēkiem, zinātnieki var labāk izprast abu grupu fiziskās iezīmes un to migrāciju un mijiedarbību pagātnē.