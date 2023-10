Habls uzņem satriecošu Sarkanā miglāja Vesterhauta 5 attēlu

Šis nesenais NASA/ESA Habla kosmiskā teleskopa attēls parāda elpu aizraujošu ainu spilgti sarkanos toņos. Fotoattēlā ir izcelta neliela teritorija Westerhout 5 miglājā, kas atrodas aptuveni 7,000 gaismas gadu attālumā no Zemes. Attēlā tiek atklāta aizraujoša iezīme, kas pazīstama kā brīvi peldošs iztvaikojošs gāzveida globuls (frEGG).

FEGG, kas attēlots kā tumšs kurkuļa formas apgabals augšējā centrā pa kreisi, ir divi nosaukumi — [KAG2008] globule 13 un J025838.6+604259. Šie frEGG pieder pie iztvaikojošo gāzveida globulu (OLU) kategorijas. Gan frEGG, gan EGG ir blīvākas gāzes kabatas, kas ir izturīgākas pret fotoiztvaikošanu, salīdzinot ar apkārtējo gāzi. Fotoiztvaikošana notiek, kad intensīvs starojums, ko parasti izstaro jaunas, karstas zvaigznes, jonizē un izkliedē gāzi.

OLAS pirmo reizi tika identificētas salīdzinoši nesen, jo īpaši Habla 1995. gadā attēloto ikonisko radīšanas pīlāru galos. No otras puses, frEGG tika klasificēti vēl nesen, un tie atšķiras ar to atdalīto un raksturīgo “galvas-astes” formu. Astronomi ir īpaši ieinteresēti par šīm EGG un frEGG, jo to blīvums pasargā tajos esošo gāzi no intensīva ultravioletā (UV) starojuma, kas ir bagātīgs reģionos, kas bagāti ar jaunām zvaigznēm. Tiek uzskatīts, ka šai relatīvajai necaurredzamībai ir izšķiroša nozīme protozvaigžņu veidošanā, un daudzi frEGG un EGG kalpo kā jaunu zvaigžņu audzētavas.

Šajā ievērojamajā attēlā frEGG parādās kā tumšs apgabals sarkanās gaismas jūrā. Sarkanā krāsa atbilst gaismas emisijas veidam, kas pazīstams kā H-alfa emisija. Šī emisija notiek, kad enerģētiskais elektrons ūdeņraža atomā atbrīvo noteiktu enerģijas daudzumu, kā rezultātā parādās izteikta sarkanā gaisma.

Šis aizraujošais attēls sniedz astronomiem vērtīgu ieskatu sarežģītajos procesos, kas saistīti ar zvaigžņu veidošanos tādos miglājos kā Westerhout 5.

Avots: Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA)