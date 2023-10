Skaistā spirālveida galaktika NGC 4654: satriecošs ieskats kosmiskajās parādībās

By

Habla kosmiskais teleskops turpina savu misiju, lai izpētītu Visuma plašumus un iepriecinātu mūs ar neticamiem attēliem. Šo pastāvīgo pasākumu ietvaros Habls katru dienu līdz 7. oktobrim kopīgo jaunu galaktikas attēlu. Jaunākais satriecošais atklājums ir NGC 4654, starpposma spirālveida galaktika, kas atrodas Jaunavas zvaigznājā.

NGC 4654 ir intriģējoša galaktika, kas atrodas aptuveni 55 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes. Tas izceļas ar savu mirdzošo centru un virpuļojošajām zvaigžņotajām rokām. Tas, kas padara šo galaktiku tik unikālu, ir tās klasifikācija kā “starpposma” spirālveida galaktika, kas apvieno gan bezbarotu, gan stingru spirāļu īpašības.

NGC 4654, kas atrodas tieši uz ziemeļiem no debess ekvatora, ir redzams gan no ziemeļu, gan lielākās dienvidu puslodes daļas. Daudzām Jaunavas klastera galaktikām, tostarp NGC 4654, ir asimetrisks zvaigžņu un neitrālas ūdeņraža gāzes sadalījums. Zinātnieki šo asimetriju saista ar procesu, ko sauc par "atunu spiediena atdalīšanu".

Spiediena samazināšana notiek, kad galaktika, piemēram, NGC 4654, pārvietojas pa pārkarsētu plazmu, kas pazīstama kā “intraklastera vide”, kas galvenokārt sastāv no ūdeņraža. Gravitācijas pievilkšanās no Jaunavas galaktiku kopas izdara spiedienu uz NGC 4654, atņemot no tā gāzi. Šis process veido garu, plānu ūdeņraža gāzes asti galaktikas dienvidaustrumu pusē, kas atgādina vēja ietekmi uz motociklistu.

Interesanti, ka, neskatoties uz aunu spiediena atdalīšanu, NGC 4654 saglabā zvaigžņu veidošanās ātrumu, kas atbilst citām tā izmēra galaktikām. Šī neparastā parādība ir saistīta ar mijiedarbību ar tās pavadošo galaktiku NGC 4639 pirms aptuveni 500 miljoniem gadu. Gravitācijas vilkme no NGC 4639 noņēma NGC 4654 gāzi gar tās malu, izraisot asimetrisku zvaigžņu sadalījumu un ierobežojot zvaigžņu veidošanos šajā reģionā.

Tādu galaktiku kā NGC 4654 izpēte sniedz zinātniekiem vērtīgu ieskatu attiecībās starp jaunām zvaigznēm un auksto gāzi, no kuras tās veidojas. NASA Habla kosmiskā teleskopa uzņemtais attēls, izmantojot redzamo, ultravioleto un infrasarkano gaismu, piedāvā elpu aizraujošu ieskatu šajās kosmiskajās parādībās.

