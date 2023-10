Orionīdu meteoru duša, lai apgaismotu debesis

Orionīdu meteoru plūsma, kas sākās 2. oktobrī un turpināsies līdz 7. novembrim, maksimumu sasniegs sestdien. Lai gan nelabvēlīgi laikapstākļi Apvienotajā Karalistē var apgrūtināt redzamību, debesu vērotāji citās pasaules daļās var būt liecinieki šim astronomiskajam skatam. Duša rodas no gruvešiem, ko atstājusi Halija komēta, viena no vēsturē pazīstamākajām komētām. Komētai riņķojot ap Sauli, mazi fragmenti atdalās, veidojot putekļu un ledus taku. Kad šīs atliekas iekļūst Zemes atmosfērā ar lielu ātrumu 41 jūdze sekundē, tās berzes dēļ izdeg, radot gaismas svītras.

Šī meteoru plūsma ieņem nozīmīgu vietu ikgadējā debess notikumu kalendārā. Dr Minjae Kim, fiziķis no Warwick universitātes, raksturo to kā unikālu iespēju tiem, kas palaida garām iespēju redzēt Halija komētu. Kamēr pati komēta iet garām Zemei tikai ik pēc 75–76 gadiem, Orionīdu meteoru plūsma notiek katru gadu, sniedzot zināmu kompensāciju tiem, kuri, iespējams, palaiduši garām komētas parādīšanos. Meteoru lietusgāzes ir nosauktas pēc zvaigznāja, no kuras tās, šķiet, cēlušās, un Orionīdu gadījumā tās, šķiet, nāk no Oriona virziena.

Orionīdu meteoru plūsmas novērošanai vislabākais laiks būs no pusnakts līdz saullēktam sestdien, 21. oktobrī. Šis notikums redzams gan no ziemeļu, gan dienvidu puslodes, taču skaidrās debesīs redzamība būs labāka. Ieteicams atrast tumšu āra vietu ar minimālu gaismas piesārņojumu. Meteori būs redzami visā debesīs, tāpēc, izvēloties plašu atklātu telpu, varēs labāk skenēt debesu displeju. Tā kā meteoru šķērsošanas laiks debesīm nav paredzams, tā varētu būt gaidīšanas spēle. Dzērienu un uzkodu līdzi ņemšana var uzlabot pieredzi.

Ja sestdien nevarēsiet vērot meteoru lietu, vēl būs iespējas to redzēt maksimālajā fāzē līdz aptuveni 28. oktobrim.

Avoti: BBC News