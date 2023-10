Orionīdi: iespaidīga meteoru lietusgāze

Orionīdu meteoru plūsma, viena no pazīstamākajām un uzticamākajām meteoru lietusgāzēm, ir apskates objekts. Ja esat kādreiz domājis par tām krītošām zvaigznēm naksnīgajās debesīs, ir svarīgi zināt, ka patiesībā tās nav zvaigznes, bet gan meteoroīdi, kas ir kosmosā ceļojošie akmeņi. Šo meteoroīdu izmēri var būt dažādi, sākot no maziem oļiem un smiltīm līdz lielākiem objektiem.

Kad Zeme pārvietojas pa savu orbītu ap Sauli, tā laiku pa laikam nejauši nonāk šajos meteoroīdos. Faktiski katru dienu Zemi nokļūst aptuveni 48 tonnas materiāla no kosmosa. Kad šie meteoroīdi nonāk Zemes atmosfērā, tie kļūst par meteoriem. Orionīdi, kuru vidējais ātrums ir aptuveni 61 km/s, sadeg lielā augstumā, radot debesīs spilgtas svītras, kas ir redzamas īsu brīdi.

Meteoru lietusgāzes, piemēram, orionīdi, nav nejauša tikšanās ar meteoroīdiem. Tie rodas, kad Zeme šķērso blīvākus kosmosa atkritumu apgabalus, ko atstājušas komētas, ceļojot ap Sauli. Komētas ir izgatavotas no irdena materiāla, ko kopā satur sasalušas gāzes, un, kad Zeme sastopas ar šiem atkritumiem, debesīs parādās iespaidīgs meteoru attēls.

Orionīdi ir īpaši interesanti, jo tie ir saistīti ar Halija komētu. Halija komēta, kas apriņķo ik pēc 75 gadiem, atstāj aiz sevis irdenu gruvešu pēdas, jo ledus pārvēršas gāzē, kad tā tuvojas Saulei. Kad Zeme iet cauri šiem atkritumiem, mēs piedzīvojam Orionīdu meteoru lietu.

Lai izbaudītu meteoru lietus, piemēram, orionīdus, nav nepieciešams īpašs aprīkojums. Tomēr ir svarīgi izvēlēties pareizo laiku un vietu. Meteoru lietusgāzes ir nosauktas zvaigznāju vārdā, norādot virzienu, no kura meteori nonāk mūsu atmosfērā. Orionīdiem starojums atrodas Oriona zvaigznājā tieši tā pleca augšējā kreisajā stūrī. Visdaudzsološākais nakts laiks orionīdu novērošanai parasti ir otrā puse.

Orionīdi sākas oktobra sākumā un beidzas novembra sākumā, un maksimums ir 21. gada 22.–2023. oktobrī. Maksimuma laikā jūs varat sagaidīt vidēji 40–70 meteorus stundā. Gaismas piesārņojums var traucēt redzamību, tāpēc ir svarīgi atrast vietu prom no spilgtas gaismas. Turklāt, lai ļautu acīm pielāgoties tumsai 20 līdz 30 minūtes, ir ļoti svarīgi pamanīt pat vājākos meteorus.

Meteoru vērošana ir brīnišķīga nodarbe, kas ļauj izkļūt no saspringtās rutīnas un sazināties ar Visumu. Tas prasa pacietību, kā arī mierīguma sajūtu un apkārtējās vides apzināšanos. Tāpēc paņemiet siltu dzērienu, atrodiet ērtu vietu un izbaudiet satriecošo Orionīdu meteoru lietus attēlu.

Definīcijas:

- Meteorīds: ieži, kas ceļo kosmosā.

– Meteors: meteorīds, kas iekļuvis Zemes atmosfērā un deg.

– Meteoru lietus: debess notikums, kurā var novērot vairākus meteorus, kuru izcelsme ir no viena starojuma.

– Komēta: netīra sniega bumba, kas izgatavota no vaļīga materiāla, ko kopā satur sasalušas gāzes.

– Radiant: punkts debesīs, no kura šķiet, ka rodas meteoru plūsmas meteori.

