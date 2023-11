Saulespuķes izmanto unikālu metodi, lai izsekotu saulei, izpētes rezultāti

By

Saulespuķes ir labi pazīstamas ar savu spēju pagriezt seju un sekot saulei, kas pārvietojas pa debesīm. Tomēr precīzs šīs uzvedības mehānisms līdz šim ir palicis noslēpums. Nesen veiktais pētījums, ko veica augu biologi Kalifornijas universitātē Deivisā, atklāja, kā saulespuķes "redz" sauli, un atklāja jaunu mehānismu, kas atšķiras no iepriekšējiem pieņēmumiem.

Pretēji tam, ko uzskatīja augu zinātnieki, saulespuķes nepaļaujas uz to pašu fototropisma mehānismu, kas ļauj citiem augiem augt gaismas avota virzienā. Tā vietā saulespuķes demonstrē heliotropismu, unikālu spēju aktīvi izsekot saules kustībai. Pētnieki atklāja, ka saulespuķes to panāk, dienas laikā nedaudz vairāk augot stublāju austrumu pusē, liekot to galvām pagriezties uz rietumiem. Naktīs tie vairāk aug rietumu pusē, liekot galvām pagriezties atpakaļ uz austrumiem.

Zīmīgi, ka pētījums arī atklāja, ka gēni, kas ir atbildīgi par heliotropismu saulespuķēs, atšķiras no tiem, kas saistīti ar fototropismu citos augos. Kad saulespuķes audzēja telpās pret gaismas avotu, tika aktivizēti ar fototropīnu saistītie gēni. Tomēr, audzējot ārā un pakļaujot saules gaismai, tika novērots atšķirīgs gēnu ekspresijas modelis.

Lai gan specifiskie heliotropismā iesaistītie gēni vēl nav identificēti, pētnieki izslēdza fototropīna ceļu, kas parasti ir saistīts ar gaismas uztveri augos. Turpmākajos pētījumos tiks pētīta olbaltumvielu regulēšana saulespuķēs, lai atklātu molekulāros ceļus, kas ir atbildīgi par heliotropismu.

Šis atklājums ne tikai sniedz ieskatu aizraujošajā saulespuķu uzvedībā, bet arī sniedz plašākas sekas. Tas uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā dabiskos vides apstākļus, pētot augus kontrolētā laboratorijas vidē. Šī pētījuma rezultāti apstrīd iepriekšējos pieņēmumus un paver ceļu dziļākai izpratnei par gaismas sensora mehānismiem augos.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir heliotropisms?

A: Heliotropisms ir auga spēja sekot saules kustībai.

J: Kas ir fototropisms?

A: Fototropisms ir auga spēja augt gaismas avota virzienā.

J: Kāda ir atšķirība starp heliotropismu un fototropismu?

A: Heliotropisms ietver aktīvu saules kustības izsekošanu, savukārt fototropisms attiecas uz augšanu gaismas avota virzienā.

J: Kā saulespuķes demonstrē heliotropismu?

A: Saulespuķes dienas laikā nedaudz vairāk aug austrumu pusē, liekot to galvām pagriezties uz rietumiem. Naktīs tie vairāk aug rietumu pusē, liekot galvām pagriezties atpakaļ uz austrumiem.

J: Ko pētījums atklāja par saulespuķu gēniem?

A: Pētījumā konstatēts, ka gēni, kas ir atbildīgi par heliotropismu saulespuķēs, atšķiras no tiem, kas saistīti ar fototropismu citos augos.

Avots: Phys.org