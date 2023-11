Karību jūras sāls ietekmes uz klimata mainīgumu izpēte

By

Klimata zinātnieki ir atklājuši, ka sāls izplatībai ar okeāna straumēm, īpaši no Karību jūras reģiona, ir nozīmīga loma globālo klimata modeļu regulēšanā. Nesenā pētījumā, kas publicēts Science Advances, pētnieki no dažādām institūcijām, tostarp Dalhousie universitātes un GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Ķīle, analizēja dabiskās klimata anomālijas, piemēram, mazo ledus laikmetu, lai labāk izprastu pamatā esošos mehānismus un iespējamo ietekmi. cilvēku izraisītā globālā sasilšana.

Pētot nogulumu profilus no dienvidu Karību jūras reģiona, pētnieku grupa atjaunoja virszemes ūdens sāļumu un temperatūru pēdējo 1700 gadu laikā. Šī analīze atklāja aptuveni 1°C atdzišanu mazā ledus laikmeta laikā, kas ir ievērojamas temperatūras izmaiņas reģionā. Tas arī izcēla vēl vienu nozīmīgu dzesēšanas notikumu 8.-9. gadsimtā. Šīs aukstākās temperatūras tropiskajā okeānā izraisīja mazāku reģionālo nokrišņu daudzumu, kas sakrita ar smagu sausumu Jukatanas pussalā un klasiskās maiju kultūras lejupslīdi.

Turklāt pētnieki novēroja, ka aukstā klimata anomālijas subpolārajā Ziemeļatlantijā un Eiropā bija saistītas ar vājāku okeāna cirkulāciju un paaugstinātu sāļumu Karību jūras reģionā. Tropu sāls pārvietošanās uz augstiem ziemeļu platuma grādiem, kas pazīstama kā advekcija, ir ļoti svarīga liela mēroga okeāna cirkulācijas stabilitātes uzturēšanai, tostarp siltā Golfa straumes ūdens pārvietošanai, kas ir atbildīgs par Eiropas mēreno temperatūru.

Pētījuma rezultāti liecina, ka sāls kustības samazināšanās uz augstiem ziemeļu platuma grādiem pastiprina un paildzina tādus klimata notikumus kā mazais ledus laikmets. Un otrādi, pozitīvo sāļuma anomāliju lēnā kustība no tropiem palielina blīvumu subpolārā Ziemeļatlantijas virsmā, atvieglojot siltuma transportēšanu uz ziemeļiem ar okeāna straumēm un izraisot maigāku temperatūru Eiropā un Ziemeļamerikā.

Izpratne par sāls sadalījuma lomu klimata mainīguma veidošanā sniedz vērtīgu ieskatu mūsu mainīgajā klimatā. Lai gan Golfa straumes vājināšanās un cilvēka izraisītā sasilšana, iespējams, ir veicinoši faktori, dažādu klimata mehānismu mijiedarbības atšķetināšana joprojām ir pastāvīgs izaicinājums. Pētījums uzsver sāls transportēšanas no dienvidiem uz ziemeļiem nozīmi klimata procesu noteikšanā un aicina veikt turpmākus pētījumus, lai pilnībā izprastu tās globālās sekas.

Jautājumi un atbildes:

1. Kā sāls izplatība okeānā ietekmē klimatu?

Sāls izplatīšanai ar okeāna straumēm ir izšķiroša nozīme globālo klimata modeļu regulēšanā. Sāls kustība un transportēšana no tādiem reģioniem kā Karību jūra uz augstākiem platuma grādiem ietekmē okeāna cirkulāciju, kas savukārt ietekmē temperatūras un klimata sistēmas visā pasaulē.

2. Kāda ir klimata anomāliju, piemēram, mazā ledus laikmeta, izpētes nozīme?

Vēsturisko klimata anomāliju izpēte palīdz zinātniekiem izprast mehānismus un procesus, ko var izraisīt cilvēka izraisīta globālā sasilšana. Mazais ledus laikmets, labi pētīts atdzišanas periods no 15. gadsimta līdz 19. gadsimta vidum, sniedz ieskatu pagātnes klimata notikumos un to iespējamās ietekmes uz lauksaimniecību, sabiedrību un ekosistēmām.

3. Kas ir advekcija, un kāpēc tā ir svarīga okeāna cirkulācijai?

Advekcija attiecas uz ūdens kustību, tostarp sāls transportēšanu, no viena reģiona uz otru ar okeāna straumēm. Pētījuma kontekstā tropiskā sāls advekcija uz augstiem ziemeļu platuma grādiem palīdz uzturēt liela mēroga okeāna cirkulācijas stabilitāti, tostarp siltā Golfa straumes ūdens pārvietošanu, kas izraisa mērenu temperatūru Eiropā.

4. Kādas ir sāls kustības samazināšanās sekas uz augstiem ziemeļu platuma grādiem?

Sāļu kustības samazināšanās uz augstiem ziemeļu platuma grādiem pastiprina un paildzina klimata notikumus, piemēram, mazo ledus laikmetu. Tas var izraisīt vājāku okeāna cirkulāciju, kas var izjaukt temperatūras modeļus un ietekmēt laikapstākļu sistēmas visā pasaulē.

5. Kā pētījums veicina mūsu izpratni par klimata mainīgumu?

Pētījums uzsver sāls transportēšanas no dienvidiem uz ziemeļiem nozīmi klimata procesu noteikšanā. Rekonstruējot vēsturiskos klimata datus un analizējot Karību jūras sāls ietekmi uz okeāna cirkulāciju, pētījums sniedz vērtīgu ieskatu dažādu klimata mehānismu savstarpējā saistībā un veicina dziļāku izpratni par klimata mainīgumu globālā mērogā.

Avots: Helmholtz Vācijas pētniecības centru asociācija — [saite](https://phys.org/news/2023-11-salt-caribbean-affects-climate.html)