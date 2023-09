Ieskats Piena Ceļa gravitācijas viļņos ar simulētu karti

By

Simulētā Piena ceļa karte, izmantojot gravitācijas viļņus, ir sniegusi ieskatu tajā, ko novēros turpmākie kosmosa detektori. Lai gan uz zemes izvietotie detektori ir atklājuši vairāk nekā 90 gravitācijas viļņu notikumu, neviens no tiem nav cēlies no mūsu pašu Piena Ceļa galaktikas. Tomēr mūsu galaktikā atrodas īpaši kompakti binārie elementi, kas ir binārās zvaigznes, kas ir kļuvušas par zvaigžņu paliekām. Šie binārie faili satur kompaktus objektus, piemēram, baltos pundurus, neitronu zvaigznes un melnos caurumus šaurās orbītās. Uz zemes izvietotie detektori nespēj noteikt gravitācijas viļņus, ko izstaro šie binārie viļņi to zemo frekvenču dēļ.

Lai novērstu šo ierobežojumu, tiek izstrādāti vairāki kosmosa gravitācijas viļņu detektori. Tostarp Eiropas Kosmosa aģentūras lāzera interferometra kosmosa antena (LISA) ir priekšplānā ar plānoto palaišanu 2030. gados. Ķīnas zinātnieki strādā arī pie divām misijas koncepcijām ar nosaukumu TianQin un Taiji. Šie kosmosa detektori ļaus pētīt Piena ceļu gravitācijas viļņos, līdzīgi kā astronomi to pēta citos viļņu garumos, piemēram, rentgena un gamma staros.

Pētnieku komanda, kuru vadīja Kaitlyn Szekerczes no NASA Godāras kosmosa lidojumu centra, ir simulējusi gravitācijas viļņu intensitāti un biežumu, ko izstaro ultrakompaktie binārie elementi Piena ceļā. Simulētajā attēlā ir redzami šie binārie faili, kas koncentrēti Piena Ceļa spirālveida diskā, sniedzoties galaktikas halo. Šis attēls sniedz visu debesu skatu uz Piena ceļu gravitācijas viļņos, izceļot Visuma novērošanas potenciālu jaunā un unikālā veidā.

Ultrakompaktu bināro failu noteikšana būs īpaši svarīga gravitācijas viļņu astronomijā. Neitronu zvaigznes un melnie caurumi neizstaro daudz gaismas, tāpēc tos ir grūti noteikt. Tomēr īpaši kompaktajiem binārajiem failiem vajadzētu spilgti izstarot gravitācijas viļņus, ļaujot kosmosa detektoriem, piemēram, LISA, atklāt desmitiem tūkstošu no tiem. Turklāt šo bināro failu izpēti var papildināt ar optiskiem, rentgena un gamma staru teleskopiem, kas nodrošina "vairāku vēstnešu astronomiju", kas apvieno elektromagnētiskos un gravitācijas viļņu novērojumus.

Piena Ceļa gravitācijas viļņu simulētais attēls ir publicēts The Astronomical Journal, sniedzot vilinošu ieskatu kosmosa gravitācijas viļņu astronomijas nākotnē.

Definīcijas:

- Gravitācijas viļņi: viļņošanās telpas laika audumā, ko izraisa masīvu objektu paātrinājums.

– Ultrakompakti binārie faili: bināro zvaigžņu sistēmas, kas ir attīstījušās par tuviem pāriem, un viena vai abas zvaigznes ir kļuvušas par zvaigžņu paliekām.

– LIGO: lāzera interferometra gravitācijas viļņu observatorija, uz zemes balstīts gravitācijas viļņu detektors.

– Jaunava: uz zemes balstīts gravitācijas viļņu detektors, kas atrodas Itālijā.

– KAGRA: Zemes gravitācijas viļņu detektors, kas atrodas Japānā.

– LISA: lāzera interferometra kosmosa antena, plānots kosmosa gravitācijas viļņu detektors.

– TianQin: ierosinātā Ķīnas kosmosa gravitācijas viļņu misijas koncepcija.

– Taiji: vēl viena Ķīnas ierosinātā kosmosa gravitācijas viļņu misijas koncepcija.

Avoti:

– Oriģinālais raksts: The Astronomical Journal (2021. gada jūnijs)

– NASA Godāras kosmosa lidojumu centrs