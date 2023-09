NASA sāk asteroīda Bennu parauga kapsulas atvēršanas procesu

By

NASA OSIRIS-REx misija ir veiksmīgi izguvusi asteroīda paraugu no Zemei tuvējā asteroīda Bennu. Tagad tehniķi NASA Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā sāk rūpīgu parauga kapsulas atvēršanas procesu, lai piekļūtu tajā esošajam asteroīda materiālam.

Kapsula, kas nokļuva Jūtas tuksnesī, tiks izjaukta pa gabalu, lai sasniegtu iekšējo tvertni, kurā atrodas vērtīgais asteroīda paraugs. Šī metodiskā pieeja ir nodrošināt parauga drošību un saglabāšanu turpmākiem zinātniskiem pētījumiem.

Tvertnes iekšpusē varētu būt līdz 9 uncēm (250 gramiem) kosmosa akmeņu un putekļu no Bennu. Lai gan nav sagaidāms, ka bioloģisks materiāls tiks atrasts, pētnieki ir vairāk nobažījušies par iespējamo piesārņojumu no Zemes bioloģijas. Bennu ir ar oglekli bagāts asteroīds, kas pastāv jau miljardiem gadu, padarot to par vērtīgu informācijas avotu par tādu akmeņainu planētu kā Zeme veidošanos agrīnajā Saules sistēmā.

Pēc kapsulas nolaišanās tā tika nogādāta pagaidu tīrā telpā, kur tika ņemti tuksneša zemes un atmosfēras paraugi. Pēc tam kapsula tika rūpīgi atvērta un tika veikta slāpekļa attīrīšana, lai novērstu jebkādu piesārņojumu ar skābekli, mitrumu vai zemes baktērijām.

Pēc tam daļēji atvērtā kapsula tika nogādāta Džonsona Kosmosa centra uzraudzības iekārtā, kur to turpinās izjaukt tuvāko dienu laikā. Iekšējā tvertne tiks ievietota noslēgtā traukā, kas pazīstams kā "cimdu nodalījums", kas piepildīts ar ūdeņradi. Lai nodrošinātu kontrolētu vidi, tehniķi piekļūs tvertnei caur nodalījumu, izmantojot cimdu rokas.

11. oktobrī NASA plāno publiski atklāt tvertnes saturu, tostarp provizoriskus atklājumus par putekļu daļiņām ārpusē. Paraugi tiks sadalīti starp aptuveni 200 zinātniekiem visā pasaulē, lai veiktu padziļinātu izpēti un analīzi.

Šī parauga atgriešana no Bennu ir NASA pirmā asteroīdu paraugu atgriešanas misija, un ir paredzams, ka tā nodrošinās lielāku paraugu nekā iepriekšējās Japānas misijās uz asteroīdiem Ryugu un Itokawa. NASA plāno papildu paraugu nodošanas projektus, tostarp sadarbību ar Japānas MMX misiju, lai 2029. gadā atgrieztu paraugu no Marsa mēness Fobos, kā arī plānota paraugu iegūšana no Mēness un Marsa, izmantojot programmu Artemis un Perseverance rover. attiecīgi.

Avots: NASA