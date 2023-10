NASA izstrādā vieglu piedevu ražotu raķešu sprauslu dziļās kosmosa izpētei

By

NASA inženieri ir panākuši ievērojamu izrāvienu piedevu ražošanā, kas pazīstama arī kā 3D drukāšana. Viņi ir veiksmīgi izstrādājuši no alumīnija izgatavotu raķešu dzinēja sprauslu, kas ir gan vieglāka, gan efektīvāka nekā tradicionālās sprauslas. Šai inovācijai ir potenciāls revolucionizēt dziļas kosmosa izpēti, palielinot kravnesību.

Alumīnija raķešu dzinēja sprausla tika izveidota kā daļa no projekta Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE). Projektu finansē NASA Kosmosa tehnoloģiju misijas direktorāts (STMD), un tā mērķis ir uzlabot vieglas, ar piedevām ražotas alumīnija raķešu sprauslas, kas spēj izturēt augstu temperatūru un spiedienu.

Viena no galvenajām RAMFIRE uzgaļa iezīmēm ir tās mazie iekšējie kanāli, kas efektīvi uztur to vēsu raķešu dzinēja darbības laikā. Šis dizains neļauj sprauslai izkust un nodrošina tās izturību pat ekstremālos apstākļos. Turklāt atšķirībā no tradicionālajām sprauslām, kurām ir jāsavieno vairākas detaļas, RAMFIRE uzgalis ir veidots kā viens gabals. Tas samazina nepieciešamo saišu skaitu un ievērojami samazina ražošanas laiku.

Ar piedevām ražotu raķešu sprauslu izstrāde maina spēli dziļā kosmosa izpētē. Izmantojot 3D drukas tehnoloģiju, NASA tagad var ražot vieglākas un efektīvākas sprauslas, kas spēj izturēt skarbos kosmosa ceļojumu apstākļus. Šis sasniegums paver jaunas iespējas kosmosa kuģu projektēšanai un palielina potenciālo kravnesību turpmākajām misijām.

Turpinot progresu piedevu ražošanā, NASA paver ceļu turpmākai kosmosa izpētei. Pārkāpjot tehnoloģiju un inovāciju robežas, tie dod iespēju nosūtīt lielākus un izturīgākus kosmosa kuģus, lai izpētītu mūsu Visuma tālos punktus.

Definīcijas:

1. Aditīvā ražošana jeb 3D druka: trīsdimensiju objektu izveides process, uzklājot materiālu slāni pa slānim, pamatojoties uz digitālo modeli.

2. Raķešu dzinēja sprausla: raķešu dzinēja sastāvdaļa, kas virza izplūdes gāzu plūsmu, nodrošinot vilci.

Avoti: NASA, Kosmosa tehnoloģiju misijas direktorāts (STMD)