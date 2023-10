Sikspārņu galvaskauss pirms 50 miljoniem gadu sniedz jaunu ieskatu agrīnā sikspārņu evolūcijā

By

Gandrīz neskarts sikspārņa galvaskauss, kas datēts ar aptuveni 50 miljoniem gadu, ir atklāts kādā alā Francijā. Šis atklājums atklāj iepriekš noslēpumaino sikspārņu agrīno attīstību. Sikspārņiem ir viens no nabadzīgākajiem fosilajiem ierakstiem starp zīdītājiem, tāpēc ir grūti noteikt, kad tie pirmo reizi sāka lidot vai nakšņot alās, kā arī kad tie attīstījuši savas unikālās eholokācijas spējas. Sikspārņa galvaskauss, kas pieder pie izmirušās Vielasia sigei sugas, bija starp 23 alā atrastajiem pārakmeņotajiem indivīdiem.

Iepriekšējās sikspārņu fosilijas bieži bija sadrumstalotas vai pilnībā saplacinātas, tādēļ bija grūti izpētīt to trīsdimensiju anatomiju un noteikt, vai tās izmantoja eholokāciju. Tomēr Vielasia sigei galvaskauss bija lieliski saglabājies kaļķakmenī, saglabājot savu sākotnējo formu. Tas ļāva zinātniekiem izpētīt iekšējo ausi un salīdzināt to ar mūsdienu sikspārņiem. Rezultāti liecina, ka šis senais sikspārnis, iespējams, izmantoja eholokāciju, nostādot to krietni priekšā vaļiem šīs spējas attīstīšanas ziņā. Pirms šī atklājuma zinātnieki bija tikai pārliecināti par eholokāciju mūsdienu sikspārņu ģimenēs.

Vielasia sigei sikspārnis bija neliela alās mītoša suga, kuras garums bija tikai 1.8 cm. Tas ir pretrunā iepriekšējiem pieņēmumiem, ka agrīnie sikspārņi galvenokārt dzīvoja kokos ap ezeriem un mežiem. Alu vides stabilitāte, iespējams, nodrošināja patvērumu agrīnā eocēna perioda svārstīgo temperatūras izmaiņu laikā.

Lai gan šis atklājums galīgi neatrisina debates par agrīnu sikspārņu eholokāciju, tas sniedz pārliecinošus pierādījumus. Tas kalpo arī kā iedvesmas avots turpmākai fosilo ierakstu izpētei, lai gūtu plašāku ieskatu sikspārņu evolūcijā un to unikālajās īpašībās.

