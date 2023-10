Jauni pētījumi liecina, ka Maiasaurai bija strauja izaugsme un augsts aktivitātes līmenis

By

Jaunā pētījumā, kas publicēts žurnālā Paleobiology, pētnieki ir atklājuši, ka Maiasaura, dinozauru veids, spēja uzņemt lielu daudzumu enerģijas un barības vielu un izmantot tos ātrai izaugsmei un augstam aktivitātes līmenim. Neskatoties uz to, ka dinozauri, piemēram, Maiasaura, tiek uztverti kā lēni un gausi radījumi, patiesībā bija siltasiņu un ļoti aktīvi.

Pētnieki koncentrējās uz to, cik daudz enerģijas patērēja mikroautobusa izmēra dinozauri, augot līdz pilngadībai. Pētot viņu kaulus, pētnieki varēja noteikt, ka Maiasaura spēja salabot un pārveidot kaulus, līdzīgi kā putniem un zīdītājiem.

Saskaņā ar pētījumu, pārvietošanās un svara nešanas aktivitātes izraisīja mikrolūzumus dinozaura kaulos. Tomēr kauli spēja dziedēt paši, izmantojot procesu, ko sauc par kaulu remodelāciju. Šis process ietvēra asins kapilāru augšanu caur veco kaulu, kas pēc tam tika izšķīdināts un aizstāts ar jaunu kaulu.

Lai gan daudzi paleontologi ir atraduši pierādījumus par kaulu pārveidošanu pieaugušo dinozauru kaulos, ļoti maz uzmanības ir pievērsts mazuļu dinozauru kauliem. Lai pētītu juvenīlos dinozauru kaulus, pētnieki pārbaudīja fosilijas no Two Medicine Formation Montānā, kas nodrošināja retu kaulu kolekciju no vienas un tās pašas dinozauru sugas dažādos augšanas posmos.

Pētījums atklāja, ka jaunā Maiasaura auga pārsteidzoši ātri, otrajā gadā sasniedzot 200–400 kilogramu svaru, bet pusaudža gados - vairāk nekā 3,000 kilogramu. Šiem augstajiem augšanas ātrumiem bija vajadzīgs ievērojams skābekļa un barības vielu daudzums no asinīm.

Pētnieki arī izstrādāja paņēmienu asins plūsmas mērīšanai no kauliem, pārbaudot atveres izmēru, caurumu, caur kuru galvenā barības vielu artērija iekļuva kaulā. Izmantojot šo paņēmienu, viņi atklāja, ka vienu gadu veciem dinozauriem asins plūsmas ātrums bija daudz augstāks nekā pieaugušiem dinozauriem, kas liecina par augstām enerģijas un barības vielu prasībām agrīnā augšanas stadijā.

Kopumā šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu dinozauru, piemēram, Maiasaura, augšanas un aktivitātes līmeņos. Tas izaicina vispārpieņemto uztveri par dinozaurus kā gausiem radījumiem un piedāvā jaunus pierādījumus, lai atbalstītu teoriju, ka tie bija siltasiņu un ļoti aktīvi dzīvnieki.

