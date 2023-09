Mēness dienvidu pols izvēlēts kā NASA Artemis III misijas nolaišanās vieta

By

Jauns Mēness tālākās puses attēls atklājis reģionu, ko NASA izvēlējusies Artemis III misijas nolaišanās vietai. Šī misija ir daļa no NASA vērienīgā plāna pirmo reizi vairāk nekā 50 gadu laikā atgriezt cilvēkus uz Mēness virsmas. Izvēlētā nosēšanās vieta ir Mēness dienvidu pols, kas rada lielu zinātnisku interesi, jo tiek uzskatīts, ka tajā pastāvīgi ēnainos krāteros ir ūdens ledus.

NASA sadarbojās ar National Geographic, lai atbrīvotu Šekltona krātera mozaīkas attēlu, kas atrodas Mēness dienvidu polā. Attēls tika uzņemts, izmantojot NASA ShadowCam instrumentu kosmosa kuģī Korea Pathfinder Lunar Orbiter, kā arī papildu attēlus no Lunar Reconnaissance Orbiter. Šekltonas krāteris ir viens no pastāvīgi ēnotajiem krāteriem reģionā, padarot to par potenciālu ūdens ledus karsto vietu.

Mozaīkas attēlā atklājas Šekltona krātera interjers, kas tīts pastāvīgā tumsā. Krāteri tvēra ShadowCam, NASA instruments, kas paredzēts Mēness virsmas ēnaino daļu izpētei. Apkārtējās teritorijas tika attēlotas ar Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Attēlā parādītas trīs daļas no 13 potenciālajiem Artemīda III astronautu nosēšanās reģioniem.

Ūdens ledus ir rets resurss uz Mēness, jo tas parasti iztvaiko, pakļaujoties saules gaismai. Tomēr pastāvīgi ēnotie krāteri Mēness dienvidu polā rada ideālu vidi ūdens ledus noturībai. NASA zinātnieki uzskata, ka ūdens ledu šajos krāteros var izmantot dažādiem mērķiem, tostarp astronautu palīgmateriāliem, starojuma vairogam un raķešu degvielai.

Artemis III misija ir plānota 2025. gadā, un pirms tam NASA plāno veikt Artemis II apkalpes misiju ap Mēnesi. NASA arī nosūtīs Mēness roveru ar nosaukumu VIPER, lai meklētu ledus nogulsnes. Šīs misijas pavērs ceļu turpmākām apkalpes misijām un resursu izmantošanai uz Mēness virsmas.

Avoti: NASA, National Geographic