Uzvedības elastība veicina ātru darbības rādiusa paplašināšanu lielās astes grackles

Pētnieki no Maksa Planka Evolūcijas antropoloģijas institūta, Kalifornijas Santabarbaras Universitātes un Ročesteras Universitātes ir atklājuši, ka lielās astes putnu suga, kas strauji paplašinājusi savu populāciju visā Ziemeļamerikā, ir saistīta ar tās panākumiem. uzvedība. Pētnieki atklāja, ka lielās astes ir palielinājušas savu dzīvotnes platumu un pielāgojušās dzīvošanai pilsētiskā, sausākā vidē, atšķirībā no viņu tuvākā radinieka, laivu astes.

Pētījums, kas balstīts uz iedzīvotāju zinātniskiem novērojumiem par putnu sastopamību laikā no 1979. līdz 2019. gadam, atklāja, ka lielastes spārni ne tikai pārcēlās uz jauniem biotopiem, kas atbilda to agrākajām prasībām, bet arī aktīvi paplašināja savu diapazonu, mainot to dzīvotņu preferences. Un otrādi, laivu spārni, reaģējot uz klimata pārmaiņām, tikai nedaudz pārvietoja savu izplatības areālu uz ziemeļiem.

Pētnieki arī pētīja uzvedības lomu lielastes spārnu spējā pielāgoties jauniem biotopiem. Viņi atklāja, ka populācija, kas atrodas diapazona malā, bija elastīgāka un noturīgāka, salīdzinot ar populāciju ārpus robežām. Pētnieki spekulē, ka neatlaidība ļauj indivīdiem atrast risinājumus izaicinājumiem jaunā vidē, savukārt elastīguma mainīgums populācijā palielina veiksmīgas paplašināšanās iespējas.

Rezultāti uzsver elastības un noturības nozīmi straujas izplatības paplašināšanās veicināšanā, un liecina, ka izpratne par to, kā tādas sugas kā lielastes grackles pielāgojas jaunai videi, varētu sniegt ieskatu, kā palīdzēt dilstošām sugām tikt galā ar vides izmaiņām.

