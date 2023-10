Globālā sasilšana var palielināt koraļļu rifu plēsēju izplatību

Globālā sasilšana ne tikai veicina koraļļu balināšanu, bet arī var palielināt ērkšķu vainaga jūras zvaigznes populāciju, kas ir zināmi koraļļu rifu plēsēji. Šīs jūras zvaigznes pieaugušā vecumā ir īsti plēsēji, kas aprij koraļļu rifus. Tomēr kā mazuļi viņi darbojas kā zālēdāji un gaida, kamēr dzīvie koraļļi atveseļosies, pirms kļūst par koraļļu plēsējiem.

Zinātnieki no Sidnejas universitātes veica eksperimentus, lai pārbaudītu ērkšķu vainaga mazuļu izturību pret karstuma stresu. Eksperimentu mērķis bija atdarināt jūras karstuma viļņu apstākļus, kas izraisa koraļļu balināšanu un mirstību. Zvaigznes tika pakļautas karstuma viļņu scenārijiem ar temperatūru no 28 ° C līdz 30 ° C, un tām bija ievērojami lielāka tolerance pret karstuma viļņiem, salīdzinot ar koraļļiem.

Pētījumā, kas publicēts žurnālā Global Change Biology, konstatēts, ka ērkšķu vainaga jūras zvaigznes mazuļi spēj izturēt augstu temperatūru līdz 20 dienām. Šī pretestība ir gandrīz trīs reizes lielāka par siltuma intensitāti, kas izraisa koraļļu balināšanu. Rezultāti liecina, ka sasilšanas ūdeņi patiešām varētu dot labumu šīm jūras zvaigznēm. Koraļļu drupu biotopu pārpilnība, ko izraisa koraļļu balināšana un mirstība, ļauj to skaitam laika gaitā palielināties.

Okeāna sasilšana ir tiešs drauds koraļļu izdzīvošanai, jo dažādas koraļļu sugas izzūd tādos reģionos kā Vidusjūra un Lielais Barjerrifs Austrālijā, kas piedzīvo nopietnu balināšanu. Saskaņā ar Austrālijas valdības ziņojumu, 91% Lielā Barjerrifa koraļļu tika bojāti balināšanas rezultātā pēc ilgstoša vasaras karstuma viļņa.

Visbeidzot, globālā sasilšana rada ievērojamus draudus koraļļu rifiem ne tikai balināšanas dēļ, bet arī potenciāli veicinot ērkšķu vainaga jūraszvaigznes izplatību. Izpratne par klimata pārmaiņu ietekmi uz jūras ekosistēmām ir ļoti svarīga saglabāšanas centienos.

Avoti:

– Sidnejas Universitāte

– Globālo pārmaiņu bioloģijas žurnāls