Atšķirīgs skatījums uz gāzes planētām un dzīvības potenciālu Visumā

Gāzes giganti bieži tiek uzskatīti par debesu sargiem, kas pasargā mazākas planētas no iespējamiem draudiem mūsu Saules sistēmā. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka šī perspektīva var neattiekties uz visām milzīgajām gāzes planētām. Patiesībā šie kolosālie gāzes un gravitācijas radījumi patiesībā varētu būt graujoši spēki, kas izstumj Zemei līdzīgas planētas no apdzīvojamajām zonām, kas varētu uzturēt dzīvību.

Viens no šādiem pētījumiem ir vērsts uz zvaigžņu sistēmu ar nosaukumu HD 141399, kurā atrodas četras milzīgas gāzes planētas, kas atrodas salīdzinoši tālu no zvaigznes. Šie milži, ko Stīvens Keins no UC Riverside salīdzina ar bumbiņu sagraušanu, izposta sistēmu, izsitot visu no līdzsvara. Izmantojot simulācijas, Keins atklāja, ka ir iespējams, lai gan ļoti maz ticams, ka Zemei līdzīgai akmeņainai planētai šīs sistēmas apdzīvojamajā zonā ir stabila orbīta. Milzīgais gravitācijas spēks, ko iedarbojas četri milži, šādu planētu, visticamāk, izsistu no orbītas, padarot to dzīvībai nepiemērotu.

Citā rakstā ir apskatīti traucējumi, ko izraisījusi apdzīvojamajā zonā esošā liela gāzes planēta. GJ 357, zvaigžņu sistēma, kas atrodas tikai 30 gaismas gadu attālumā, ir mājvieta GJ 357 d, potenciālai eksoplanētai, kas, domājams, atrodas apdzīvojamajā zonā. Tomēr Keina pētījumi liecina, ka šī planēta varētu būt pat lielāka, nekā sākotnēji lēsts, radot vēl lielākus draudus sistēmas stabilitātei. Visas Zemei līdzīgas planētas, kas mēģina uzturēt stabilas orbītas apdzīvojamajā zonā, visticamāk, saskarsies ar ievērojamiem gravitācijas traucējumiem, kā rezultātā radīsies nepastāvīgi un nelabvēlīgi apstākļi.

Šie atklājumi apstrīd priekšstatu, ka Visumā ir izplatītas Zemei līdzīgas planētas, kas spēj uzņemt dzīvību. Tie norāda uz atziņu, ka īpašie apstākļi, kas nepieciešami dzīvei, kā mēs to saprotam, var būt retāk, nekā tika uzskatīts iepriekš. Keins uzsver mūsu pašu Saules sistēmas planētu konfigurācijas unikalitāti un smalkumu, atgādinot mums novērtēt trauslo līdzsvaru, kas nodrošina dzīvību uz Zemes.

FAQ

J: Kas ir gāzes gigants?

A: Gāzes gigants ir planētas veids, kas galvenokārt sastāv no ūdeņraža un hēlija gāzēm un kam nav cietas virsmas.

J: Kas ir eksoplaneta?

A: Eksoplaneta jeb ekstrasolāra planēta ir planēta, kas riņķo ap zvaigzni ārpus mūsu Saules sistēmas.

J: Kas ir apdzīvojama zona?

A: Apdzīvojama zona, kas pazīstama arī kā Goldilocks zona, ir reģions ap zvaigzni, kur apstākļi ir tieši piemēroti šķidra ūdens pastāvēšanai uz planētas virsmas.

J: Kam šajos pētījumos tiek izmantotas simulācijas?

A: Simulācijas tiek izmantotas, lai modelētu gravitācijas mijiedarbību starp planētām un noteiktu stabilu orbītu iespējamību noteiktā zvaigžņu sistēmā. Tie sniedz ieskatu par eksoplanetu potenciālo apdzīvojamību.

J: Kā šie atklājumi ietekmē ārpuszemes dzīvības meklēšanu?

A: Šie atklājumi izceļ planētu dinamikas sarežģītību un liecina, ka apdzīvojami apstākļi var būt retāk sastopami, nekā tika uzskatīts iepriekš. Tie atgādina mums par Zemes unikālās konfigurācijas nozīmi un uzsver nepieciešamību labāk izprast kosmisko dinamiku ārpuszemes dzīvības meklējumos.

(Avots: astronomicaljournal.org)