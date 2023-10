By

Vācu pētnieki Saules enerģijas un ūdeņraža pētniecības centrā Bādenē-Virtembergā (ZSW) ir sasnieguši nozīmīgu pavērsienu tiešās gaisa uztveršanas (DAC) tehnoloģijas izstrādē, lai no atmosfēras noņemtu CO2. Pilotprojekts, kas ilga vairāk nekā 10,000 2 stundu, veiksmīgi ieguva gandrīz piecas tonnas COXNUMX.

Saskaņā ar ZSW teikto, šis sasniegums norāda, ka viņu DAC tehnoloģija ir uzticama, izturīga, viegli mērogojama un energoefektīva. Pētnieki tagad gatavo tehnoloģiju rūpnieciskai lietošanai un plāno to palielināt 100 reizes ar jaudu aptuveni 1,000 tonnu CO2 gadā, sākot no 2025. gada. ZSW uzskata, ka, palielinot mērogus, CO2 ražošanas izmaksas varētu samazināt līdz mazāk nekā 100 eiro par tonnu, padarot to ekonomiski izdevīgu dažādiem lietojumiem, tostarp e-degvielas ražotnēm.

ZSW sistēma darbojas ar enerģijas patēriņa ātrumu aptuveni viena kilovatstunda elektroenerģijas uz vienu kilogramu oglekļa dioksīda. Šī efektivitāte ir saistīta ar siltuma pārpalikumu no citiem procesiem, lai segtu ievērojamu daļu no enerģijas pieprasījuma, kas nepieciešams CO2 uztveršanai.

Oglekļa izvadīšana no atmosfēras ir ļoti svarīga, lai panāktu klimata neitralitāti, jo ne visas emisijas var pilnībā novērst. CO2 noņemšanas līdzekļu, piemēram, DAC tehnoloģijas, izstrāde ir ieguvusi uzmanību kā potenciāls risinājums. Tomēr daži apgalvo, ka paļaušanās uz noņemšanas metodēm var novērst uzmanību no steidzamās nepieciešamības samazināt emisijas.

Rezumējot, vācu pētnieki ZSW ir panākuši ievērojamu progresu DAC tehnoloģijā, demonstrējot tās uzticamību, mērogojamību un energoefektivitāti. Šis izrāviens mūs ved soli tuvāk liela mēroga CO2 uztveršanas sistēmu ieviešanai un klimata pārmaiņu problēmas risināšanai.

Definīcijas:

– Tiešā gaisa uztveršana (DAC): tehnoloģija, kas uztver CO2 tieši no gaisa, lai noņemtu oglekļa dioksīdu.

– Klimata neitralitāte: panākt līdzsvaru starp siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, lai ierobežotu globālo sasilšanu.

– CO2 noņemšanas līdzekļi: tehnoloģijas vai procesi, kas aktīvi noņem CO2 no atmosfēras vai citiem avotiem.

Avoti:

- Saules enerģijas un ūdeņraža pētniecības centrs Bādene-Virtemberga (ZSW)