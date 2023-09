Patescibaktēriju noslēpumu atklāšana: jauni ieskati viņu dzīvesveidā un molekulārajos mehānismos

Patescibacteria, mīklainu un sīku mikrobu grupa, jau sen ir mulsinājusi zinātniekus to unikālo izdzīvošanas stratēģiju dēļ. Lai gan laboratorijā var kultivēt tikai dažus patescibaktēriju veidus, tās ir sastopamas dažādās vidēs un ir zināms, ka tās atrodas uz lielāku saimnieku mikrobu virsmām.

Tradicionāli pētnieki ir novērojuši, ka patescibaktērijām trūkst gēnu, kas nepieciešami galvenajām dzīvību uzturošām molekulām, piemēram, olbaltumvielām, taukskābēm un nukleotīdiem. Tas ir novedis pie hipotēzes, ka šīs baktērijas paļaujas uz citām baktērijām, lai izpildītu šīs prasības.

Nesen Cell publicētais pētījums ir atklājis Patescibacteria noslēpumaino dzīvesveidu, atšķetinot to molekulāros mehānismus. Šis izrāviens bija iespējams, izstrādājot metodi, lai ģenētiski manipulētu ar šīm baktērijām, paverot jaunas iespējas pētniecībai.

Starp iesaistītajām pētniecības grupām, kuru vadīja Džozefs Mougous no Vašingtonas Universitātes Medicīnas skolas un Hovarda Hjūza Medicīnas institūta, viņu interese par Patescibacteria izriet no tā, ka šīs baktērijas ir daļa no "mikrobu tumšās vielas". Mikrobu tumšā viela attiecas uz ģenētisko materiālu no slikti saprotamām baktērijām, kas parādās liela mēroga genoma analīzēs.

Īpašā Patescibacteria grupa, kas pētīta šajā pētījumā, pieder pie Sacharibacteria, kas parasti atrodas cilvēka mutes mikrobiomā. Jo īpaši saharibaktērijas balstās uz aktinobaktērijām kā saimnieku mutes dobumā. Ģenētiski manipulējot ar Sacharibacteria, pētnieki identificēja būtiskus gēnus to augšanai un atklāja iespējamos faktorus, kas saistīti ar to mijiedarbību ar saimniekšūnām.

Šie faktori ietver šūnu virsmas struktūras piestiprināšanai pie saimniekšūnām un specializētu sekrēcijas sistēmu barības vielu transportēšanai. Laika intervāla mikroskopiskā fluorescējošā attēlveidošana atklāja Saccharibacteria sarežģīto dzīves ciklu, un dažas darbojās kā mātes šūnas un radīja mazus spietu pēcnācējus, kas meklē jaunas saimniekšūnas.

Iedziļinoties Patescibacteria ģenētikā un mehānismos, pētnieki cer atraisīt to potenciālos biotehnoloģiskos pielietojumus un iegūt dziļāku izpratni par šo noslēpumaino organismu lomu. Šis pētījums bija iespējams, pateicoties sadarbības centieniem, ko veicināja Mikrobu mijiedarbības un mikrobiomu centrs (mim_c), kurā dažādu disciplīnu pētnieki pulcējas, lai veicinātu mikrobioma pētījumus.

Kopumā šis pētījums sniedz būtisku ieskatu Patescibacteria bioloģijā un liek pamatu turpmākiem pētījumiem par to unikālo dzīvesveidu un funkcijām.

Avoti:

– Džozefs D. Mougous et al, Patescibacteria ģenētiskā manipulācija sniedz mehānisku ieskatu mikrobu tumšajā matērijā un epibiotiskajā dzīvesveidā, Cell