Kosmiskā baleta atklāšana: miljardu gadu veca galaktikas sadursme

Čīlē, izmantojot Gemini South teleskopu, astronomi ir fiksējuši elpu aizraujošu kosmisku parādību. Pēc miljardu gadu senas spirālveida galaktikas sadursmes viņi ir bijuši liecinieki iespaidīgam skatam, kurā virpuļo starpzvaigžņu putekļu un gāzu joslas, kas atgādina vates konfekti, kas maigi apvij cilmes galaktiku saplūsmes kodolus.

NGC 7727, konkrētā galaktika, atrodas apmēram 90 miljonu gaismas gadu attālumā no mūsu Piena Ceļa Ūdensvīra zvaigznājā. Dziļi šajā debesu haosā atrodas pāris supermasīvu melno caurumu, kuru gravitācijas apskāviens izaicina izpratni. Vienam no melnajiem caurumiem ir satriecoša masa, kas 154 miljonus reižu pārsniedz mūsu Saules masu, bet tā pavadonis sver 6.3 miljonus saules masu. Jāatzīmē, ka šie kolosālie objekti atrodas tikai 1600 gaismas gadu attālumā viens no otra, pārstāvot Zemei tuvāko zināmo supermasīvo melno caurumu pāri.

Zinātnieki prognozē, ka nākamo 250 miljonu gadu laikā šie titāniskie melnie caurumi galu galā saplūdīs, veidojot vēl kolosālāku melno caurumu. Arī paša NGC 7727 liktenis piedzīvos dramatiskas pārvērtības. Galaktika, kas pašlaik liesmo ar jaunām zvaigznēm un dinamiskām zvaigžņu audzētavām, pakāpeniski nosēdīsies un pārtaps elipsveida galaktikā, kas sastāv galvenokārt no vecākām zvaigznēm ar minimālu zvaigžņu veidošanos — process, kas kalpo kā iespēja ieskatīties mūsu Piena ceļa un tā kaimiņu nākotnē. Andromedas galaktika, kurai ir lemts apvienoties pēc miljardiem gadu.

Satriecošais attēls, kas uzņemts ar Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), kas uzstādīts uz Gemini South, demonstrē šo moderno teleskopu jaudu un precizitāti, kas ir daļa no Starptautiskās Gemini observatorijas, ko pārvalda Nacionālā zinātnes fonda NOIRLab. Divi 8.1 metra diametra optiskie/infrasarkanie teleskopi ir stratēģiski izvietoti divās no labākajām Zemes novērošanas vietām, piedāvājot nepārspējamas iespējas gan optiskajā, gan infrasarkanajā astronomijā.

Pievienojieties mums, uzsākot šo kosmisko baletu, atklājot dziļā kosmosa noslēpumus un atklājot noslēpumus, kas slēpjas galaktiku sadursmēs un saplūšanā, uzgleznot bijību iedvesmojošu plašā un nepārtraukti mainīgā Visuma portretu.

