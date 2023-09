Gāzes nozīme galaktikas elpošanā

By

Gāzei ir izšķiroša loma galaktiku dzīves ciklā. Lai gan zvaigznes un galaktikas jau sen ir bijušas astronomisko novērojumu uzmanības centrā, tikai nesen pētnieki ir spējuši redzēt un labāk izprast gāzes būtisko ietekmi uz šo kosmisko struktūru veidošanos un attīstību.

Termins “gāze” attiecas uz starpzvaigžņu vidi, ko var atrast starp galaktikām, kā arī uz galaktikas apkārtējo gāzi, kas cieši ieskauj galaktiku. Šos terminus astronomi izmanto, lai aprakstītu dažādus gāzes reģionus, taču starp tiem nav stingras robežas.

Astronomi ir sākuši atšķetināt sarežģīto gāzes plūsmu starp galaktikām, to apkārtējo galaktiku un starpgalaktisko vidi. Šai plūsmai ir būtiska nozīme zvaigžņu veidošanās regulēšanā, jo nepārtraukta gāzes elpošana ir būtiska jaunu zvaigžņu dzimšanai. Kad šī plūsma beidzas, beidzas arī zvaigžņu veidošanās.

Galaktikas elpošanas process ietver mijiedarbību starp zvaigznēm, gravitāciju un gāzes temperatūru un blīvumu. Kad Visums veidojās, gāze savācās galaktikās un radīja zvaigznes. Kad zvaigznes mirst, tās izspiež gāzi atpakaļ apkārtējā telpā, kas sākotnēji ir karsta un izkliedēta. Tomēr, gāzei atstājot galaktiku, tā atdziest un palielinās tās blīvums. Tas ļauj gravitācijai ievilkt gāzi atpakaļ galaktikā, kur tā var sabrukt un veidot jaunas zvaigznes.

Astronomi ir spējuši novērot gāzes plūsmu galaktikās un izkļūšanu no galaktikām kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem, izmantojot tālu kvazāru gaismu. Viņi ir atklājuši, ka galaktiku tuvumā esošajai cirkumgalaktiskajai gāzei ir augstāks metāliskums, kas liecina, ka tas ir zvaigžņu izvadītās gāzes rezultāts. Gāze cirkumgalaktiskajā vidē darbojas arī kā degvielas avots zvaigžņu veidošanās galaktikās.

Liela mēroga apsekojumi atklāja, ka gāze apkārtgalaktiskajā vidē ir līdz pat 1,000 reižu blīvāka nekā gāze, kas atrodama starpgalaktiskajā vidē. Šīs gāzes temperatūra svārstās no 10,000 1 līdz XNUMX miljonam kelvinu, padarot to gan karstāku, gan vēsāku nekā starpgalaktisko gāzi. Tomēr ieplūstošās gāzes izpēte ir sarežģīta, jo signāli pārklājas ar signāliem no pašām galaktikām.

Gāzes aizplūšanas cēlonis, kas ir vieglāk novērojams, joprojām nav skaidrs. Tas varētu būt supernovu, zvaigžņu vēju vai pat melnā cauruma atgriezeniskās saites rezultāts. Tomēr neatkarīgi no konkrētā iemesla gāzes plūsma galu galā apstājas, izraisot zvaigžņu veidošanos galaktikās. Kad galaktika kļūst mierīga, tā vairs neveido zvaigznes un parādīsies sarkanā krāsā.

Lai gan vēl ir daudz ko uzzināt par galaktisko elpošanu, simulācijas sniedz astronomiem noderīgus ieskatus. Piemēram, FIRE simulācija modelē galaktiku veidošanos un attīstību miljardu gadu laikā, ļaujot pētniekiem vizualizēt gāzes plūsmu šajās kosmiskajās struktūrās un no tām.

Visbeidzot, gāze ir būtiska galaktikas elpošanas procesa sastāvdaļa. Izpratne par gāzes lomu zvaigžņu veidošanā un galaktiku dzīves ciklā ir ļoti svarīga, lai izprastu zvaigžņu, planētu un pat pašas dzīvības izcelsmi.

