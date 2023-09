Sēnes kosmosā: potenciālie ieguvumi un riski

By

Astronauti uz Krievijas kosmosa stacijas Mir 1988. gadā atklāja, ka sēnītēm ir izdevies nokļūt kosmosā un nodarīt ievērojamus postījumus stacijai. Kopš tā laika kosmosa ceļotāji ir cīnījušies ar sēnīšu piesārņojuma draudiem kosmosā. Neskatoties uz centieniem izveidot tīrīšanas kārtību, sēnītes joprojām apdraud ne tikai astronautu veselību, bet arī kosmosa staciju strukturālo integritāti.

Tomēr tā vietā, lai baidītos no sēnītēm, zinātnieki tagad pēta, kā šie organismi izdzīvo un pielāgojas skarbajā kosmosa vidē. Pētnieki, kas saistīti ar Eiropas Kosmosa aģentūru (ESA), nesen veica hipergravitācijas eksperimentus ar sēnēm, lai labāk izprastu to mehānismus. Pētot to augšanu un uzvedību mikrogravitācijā, zinātnieki cer izmantot sēnītes, lai izveidotu apdzīvotas vietas ārpus pasaules un, iespējams, pat iekļautu tās ārpuspasaules medikamentos.

2016. gadā NASA Reaktīvo dzinēju laboratorijas pētnieki pirmo reizi palaida kosmosā sēnītes, lai izpētītu, kā kosmosa stacijas vide lika organismiem ražot noteiktas molekulas, kuras tie parasti neražo uz Zemes. Viena konkrēta suga, Aspergillus nidulans, ir pazīstama ar savu potenciālu osteoporozes zāļu izstrādē.

Sēnīšu pielāgošanās spējas, lai labotu kosmosa starojuma radītos DNS bojājumus, izpēte varētu izrādīties noderīga ilgstošām kosmosa misijām, piemēram, uz Mēnesi vai Marsu. Kaulu blīvuma saglabāšana rada bažas astronautiem šajās misijās, un sēnīšu īpašības varētu palīdzēt mazināt šo problēmu.

Līdzīgi pētījumi tiek veikti arī uz Zemes, ESA veicot pētījumu par sēnīšu kolonijām hipergravitācijas vidēs. Izpētot, kā pilnībā pieaugušas sēnīšu sugas reaģē uz stresa reakcijām, pētnieki cer gūt ieskatu par to spēju attīstīties mikrogravitācijas apstākļos.

Izpratne par sēnīšu uzvedību ir ļoti svarīga, jo kosmosa izpēte attīstās. Sēnes rada gan riskus, gan iespējas, jo tās var apdraudēt astronautu veselību un kosmosa kuģu strukturālo integritāti, taču tām ir arī labvēlīgs lietojums, piemēram, pārtikas ražošana un zāļu izstrāde. Izmantojot sēnīšu potenciālu, zinātnieku mērķis ir radīt simbiotiskas attiecības starp cilvēkiem un mikroorganismiem kosmosā.

