Astronauti pabeidz uzdevumus Starptautiskajā kosmosa stacijā

Desmit iedzīvotāji pašlaik dzīvo Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS), kas kalpo kā pētniecības laboratorija un kosmosa osta starptautiskai sadarbībai kosmosa izpētē. Trīs jauni apkalpes locekļi ieradās 19. septembrī un ir sākuši pielāgoties dzīvei bezsvara stāvoklī.

Lorals O'Hara no NASA un Nikolajs Čubs no Roscosmos ir pirmo reizi orbītas iedzīvotāji, un viņi jau ir uzņēmušies dažādus apkopes darbus. O'Hara apstrādāja ūdens paraugus, lai novērtētu ūdens kvalitāti stacijā, savukārt Čubs piedalījās eksperimentā, lai novērtētu sirds un asinsvadu un elpošanas funkcijas.

Abi jaunie apkalpes locekļi kopā ar lidojumu inženieri Oļegu Konoņenko no Roscosmos tika nogādāti SKS ar kosmosa kuģi Sojuz MS-24. Konoņenko daļu savas dienas pavadīja, pārvedot kravu no Sojuz un pielāgojoties dzīvei stacijā.

Gatavojoties izlidošanai 27. septembrī, NASA astronauts Frenks Rubio, Roscosmos komandieris Sergejs Prokopjevs un lidojumu inženieris Dmitrijs Petelins pavadīja laiku, lai iepazītos ar dzīvi orbītā un pabeigtu apmācību kosmosa kuģa Sojuz MS-23 manuālai nolaišanai.

Pārējie augustā atbraukušie ekspedīcijas 69 apkalpes locekļi ir iejutušies savās ikdienas gaitās un aktīvi nodarbojas ar dažādiem uzdevumiem. NASA Jasmins Moghbeli apkopoja datus par asinsspiedienu, Andreass Mogensens no ESA testēja jaunu apgaismojuma sistēmu, lai palīdzētu uzturēt diennakts ritmu, Satoši Furukava no JAXA veica iekšējās bumbas kameras apkopes darbus, bet Konstantīns Borisovs no Roscosmos koncentrējās uz orbitālās santehnikas darbiem.

ISS apkalpes locekļi turpina strādāt pie viņiem uzticētajiem uzdevumiem, sniedzot ieguldījumu zinātniskajā izpētē un kosmosa izpētē.

