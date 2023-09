Īpaši lielais teleskops: Visuma noslēpumu atklāšana

By

Patlaban Čīles Atakamas tuksnesī tiek būvēts ārkārtīgi liels teleskops (ELT), kura ambiciozs mērķis ir izveidot lielāko jebkad uzbūvēto teleskopu. Ar primārā spoguļa diametru 39 metri – nedaudz mazāks par ikonisko Triumfa arku Parīzē – un galveno konstrukciju, kas sver satriecošas 3700 tonnas, ELT mērķis ir radikāli mainīt mūsu izpratni par Visumu.

ELT pamatā ir uzlabots attēlveidotājs, ko sauc par MICADO (vairākas adaptīvās optikas attēlveidošanas kamera dziļiem novērojumiem). MICADO, ko izstrādājusi Parīzes observatorijas Kosmosa un astrofizikas instrumentu pētniecības laboratorija (LESIA), ELT ļaus uzņemt detalizētus tālu galaktiku, atsevišķu zvaigžņu attēlus un pat palīdzēt meklēt eksoplanetas ārpus mūsu Saules sistēmas.

Viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras novērojumi uz zemes, ir Zemes atmosfēras turbulence, kas pasliktina attēlu kvalitāti. Lai to kompensētu, ELT ir iekļauta adaptīvā optikas sistēma. Yann Clenet no LESIA skaidro, ka šī sistēma mēra gaismas deformāciju, izmantojot sensoru, un pēc tam izmanto koriģējošu optiku – spoguļus ar izpildmehānismiem –, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Jaudīgs dators nosaka spoguļiem nosūtāmās komandas, nodrošinot optimālu veiktspēju.

ELT piecu spoguļu konfigurācija nodrošinās astronomiem vēl nebijušu asumu un skaidrību viņu novērojumos. Ar savu milzīgo izmēru un novatorisko tehnoloģiju ELT sola atklāt jaunus ieskatus Visuma noslēpumos un paplašināt mūsu zināšanas par kosmosu.

Avoti:

– Eiropas Dienvidu observatorija (ESO)

– Parīzes observatorijas Kosmosa un astrofizikas instrumentu pētniecības laboratorija (LESIA) Mēdonā

Definīcijas:

– Multi-adaptīvās optikas attēlveidošanas kamera dziļiem novērojumiem (MICADO): uzlabots attēlu aparāts, kas izstrādāts īpaši lielajam teleskopam.

- Eksoplanetas: planētas, kas eksistē ārpus mūsu Saules sistēmas

– Adaptīvā optika: paņēmiens, ko izmanto, lai kompensētu atmosfēras turbulenci zemes novērojumos, mērot un koriģējot gaismas deformāciju.