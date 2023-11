Nanomēroga daļiņu potenciāla izpēte magnētu lietojumos

By

Nanotehnoloģijas turpina mainīt dažādas jomas, un viena izpētes joma ietver nanomēroga daļiņu izmantošanu magnētu pielietošanā. Reičela Nikela, Minesotas Universitātes Fizikas un astronomijas katedras doktorante, vada šo aizraujošo pētījumu.

Bakalaura studiju laikā Niķelis sākotnēji koncentrējās uz magnētisko nanodaļiņu biomedicīnas pielietojumu, lai cīnītos pret bioplēvēm, kas veidojas uz virsmām. Tomēr viņa koncentrējās uz detalizētāku konkrētas magnētiskas nanodaļiņas, ko sauc par epsilona dzelzs oksīdu, izpēti.

Atšķirībā no parastās rūsas, epsilona dzelzs oksīdam ir aizraujoša "neapmierināta struktūra", kur atomu izvietojums iegūst savītu un mazāk sakārtotu modeli. Šī strukturālā sarežģītība rada intriģējošas īpašības, padarot epsilona dzelzs oksīdu par aizraujošu kandidātu dažādiem lietojumiem.

Viena no epsilona dzelzs oksīda iezīmēm ir tā magnētiskā cietība. Tas nozīmē, ka materiālā esošie magnētiskie domēni spēcīgi pretojas to izlīdzinājuma izmaiņām, kad tie tiek magnetizēti. Šis raksturlielums padara to īpaši izdevīgu pastāvīgo magnētu izstrādei, kas ir būtiski komponenti tādās ierīcēs kā motori, skaļruņi un cietie diski.

Šis pētījums iegūst nozīmi, ņemot vērā pašreizējo paļaušanos uz retzemju pastāvīgajiem magnētiem, kas bieži tiek iegūti konfliktu reģionos. No otras puses, Epsilon dzelzs oksīdu var iegūt no bagātīgiem dzelzs resursiem Kanādā, piedāvājot interesantu un ilgtspējīgāku alternatīvu.

Niķelis un viņas komanda nesen publicēja rakstu Nano Letters, demonstrējot savus atklājumus par epsilona dzelzs oksīdu. Šis unikālais materiāls rodas tikai nanomērogā, un katra nanodaļiņa ir aptuveni tūkstoš reižu mazāka par viena mata platumu.

Izpratne par epsilona dzelzs oksīda lieluma atkarību ir galvenais, lai izmantotu tā potenciālu. Niķeļa pētījumi koncentrējās uz izpēti, kā šī materiāla īpašības mainās ar dažādiem daļiņu izmēriem.

Izmantojot progresīvas pētniecības iekārtas un aprīkojumu, tostarp sinhrotronus un elektronu mikroskopus, Niķelis apkopoja mērījumus un guva ieskatu epsilona dzelzs oksīda struktūrā. Šie rīki ļāva viņai saprast, kā materiāls uzvedas dažādos izmēros.

Raugoties nākotnē, epsilona dzelzs oksīda izmantošanas iespējas tehnoloģiskajos un magnētiskajos lietojumos ir ļoti daudzsološas. Tā kā pastāvīgā magnēta potenciāls un tā elektroniskā uzvedība, piemēram, rezonanses frekvence, var būtiski ietekmēt progresīvās bezvadu sakaru sistēmas.

Niķelis paredz nākotni, kurā epsilona dzelzs oksīds apmierinās pieaugošo pieprasījumu pēc magnētiem un magnētiskiem materiāliem dažādos laukos. Ar savām atšķirīgajām īpašībām šī nanomēroga daļiņa paver aizraujošas iespējas magnētu lietojumos.

Bieži uzdotie jautājumi:

1. Kas ir epsilona dzelzs oksīds?

Epsilona dzelzs oksīds ir magnētiska nanodaļiņa, kurai piemīt unikāla “neapmierināta struktūra” un intriģējošas īpašības.

2. Kādi ir epsilona dzelzs oksīda pielietojumi?

Epsilon dzelzs oksīds ir daudzsološs, izstrādājot pastāvīgos magnētus tādām ierīcēm kā motori, skaļruņi un cietie diski. Turklāt tā elektroniskā uzvedība, piemēram, rezonanses frekvence, varētu tikt izmantota progresīvās bezvadu sakaru sistēmās.

3. Kā epsilona dzelzs oksīds atšķiras no parastās rūsas?

Atšķirībā no parastās rūsas, epsilona dzelzs oksīdam ir vairāk savīti un mazāk sakārtoti atomu izkārtojumi, piešķirot tam "neapmierinātu struktūru" un atšķirīgas īpašības.

4. Kāpēc epsilona dzelzs oksīds tiek uzskatīts par ilgtspējīgu alternatīvu retzemju magnētiem?

Epsilona dzelzs oksīdu var iegūt no bagātīgiem dzelzs resursiem tādos reģionos kā Kanāda, piedāvājot ilgtspējīgāku iespēju salīdzinājumā ar magnētiem, kas bieži tiek iegūti konfliktu reģionos.