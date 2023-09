Indijas Moon Lander un Rover ievērojamie atklājumi

By

Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO) nesen nosūtīja savu Mēness nolaižamo ierīci Vikram un roveru Pragyan, lai izpētītu Mēness dienvidu polu. Lai gan viņiem ir dots norādījums pāriet miega režīmā līdz Mēness rītausmai 22. septembrī, viņi jau ir snieguši dažas aizraujošas atziņas, kas planētu zinātniekus ir ieinteresējušas.

Mēness jonosfēras blīvums un temperatūra

Vikram ir aprīkots ar zondi, kas veikusi pirmos Mēness jonosfēras blīvuma un temperatūras mērījumus. Saskaņā ar ISRO datiem, jonosfēra netālu no Mēness pola ir salīdzinoši reta, tajā ir aptuveni 5-30 miljoni elektronu uz kubikmetru. Šķiet, ka šis blīvums mainās visu Mēness dienu. Šī informācija ir ļoti svarīga nākotnes Mēness sakaru un navigācijas sistēmām, jo ​​lielāks elektronu blīvums var izraisīt signāla aizkavēšanos. Tomēr Vikrama novērotā retā plazma nozīmē, ka iespējamā kavēšanās būtu minimāla un pārraide nebūtu problēma.

Temperatūras svārstības Mēness augsnē

Apsverot turpmākās apmetnes uz Mēness, ir svarīgi izprast Mēness augsnes temperatūru un vadītspēju. Vikrama temperatūras zonde, kas aprīkota ar 10 sensoriem, atklājusi interesantus atklājumus. Dienas laikā temperatūra 8 cm zem virsmas ir par aptuveni 60 ºC zemāka nekā virspusē. Šī straujā temperatūras pazemināšanās ir gaidāma Mēness augsnes ierobežoto vadošo īpašību dēļ. Šie mērījumi atšķiras no NASA Lunar Reconnaissance Orbiter 2009. gadā iegūtajiem mērījumiem, kas liecina, ka virsmas temperatūra ir ievērojami siltāka nekā iepriekš reģistrēts.

Iespējamā mēnesstrīce

Starp dažādajām Vikrama seismogrāfa fiksētajām vibrācijām zinātnieku uzmanību ir piesaistījis viens notikums. Instruments atklāja nelielu seismisku notikumu vai niecīga meteorīta triecienu, kas norima aptuveni 4 sekundēs. Šādas parādības ir gaidāmas uz Mēness nelielas ietekmes un lokālu tektonisko korekciju dēļ. Tomēr, lai pilnībā izprastu šo notikumu nozīmi, ir nepieciešami turpmāki novērojumi un globāls seismiskais tīkls uz Mēness.

Sēra klātbūtnes apstiprinājums

Pragjanas provizoriskie testi ir apstiprinājuši sēra klātbūtni Mēness virsmā netālu no dienvidu pola. Tas ir svarīgs atklājums, jo sērs ir kausēta iežu galvenais elements. Zinātnieki uzskata, ka Mēnesi reiz klāja biezs izkusušu iežu slānis, kas galu galā sacietēja, veidojot tā virsmu. Mērot sēra koncentrāciju, pētnieki var gūt ieskatu Mēness ģeoloģiskajā vēsturē. Tomēr ir arī iespējams, ka sērs radās no asteroīdu triecieniem uz Mēness virsmu. ISRO mērķis ir apvienot savus atklājumus ar datiem no ASV Apollo misijām, lai labāk izprastu Mēness ģeoķīmiju.

