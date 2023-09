Kosmosa izpētes nākotne: saruna ar NASA Ēriku Iansonu

Gaidāmajā lekcijā ar nosaukumu “Planētas, asteroīdi un pavadoņi… ak, ak!” NASA galvenās mītnes Planētu zinātnes nodaļas direktora vietnieks Ēriks Iansons apspriedīs NASA jaunākos un aizraujošākos centienus kosmosa izpētē. Tas ietver paraugu ņemšanu no Marsa virsmas, planētu aizsardzības demonstrāciju, apzināti ietriecot kosmosa kuģi asteroīdā, kā arī Jupitera pavadoņa Eiropu un tā ledus klātā okeāna izpēti.

Ir grūti paredzēt pavērsienus, ko jaunieši savā mūžā var sagaidīt kosmosa izpētes jomā, jo tehnoloģijas strauji attīstās un intereses mainās. Tomēr ir dažas tendences, kuras var identificēt. Cilvēku atgriešanās uz Mēness un iespējamā astronautu nolaišanās uz Marsa ir pie apvāršņa. Turpināsies robotu misijas uz dažādām planētām, pavadoņiem un maziem ķermeņiem Saules sistēmā, koncentrējoties uz tādiem galamērķiem kā Jupitera pavadonis Eiropa, Saturna pavadonis Titāns un Urāns. Būs arī sasniegumi apdzīvojamu pasauļu identificēšanā ārpus mūsu Saules sistēmas.

NASA loma nākamo lielo kosmosa sasniegumu sasniegšanā ir ļoti svarīga, pat ja tādiem privātiem uzņēmumiem kā SpaceX ir arvien lielāka nozīme kosmosa ceļojumos. Lai gan privātajiem uzņēmumiem ir biznesa motivācija, NASA tiek finansēta, lai sasniegtu konkrētus zinātnes, izpētes vai tehnoloģiju mērķus. Sadarbība ar nozari ir izplatīta, taču ir gadījumi, kad NASA izstrādā specializētus instrumentus vai kosmosa kuģus, piemēram, Marsa roverus un Europa Clipper kosmosa kuģi.

Nesenais Indijas kosmosa programmas sasniegums, nolaižoties uz Mēness dienvidu pola, ir slavējams. NASA augstu vērtē starptautisku sadarbību un atzīst, cik svarīgi ir dalīties ar misijas datiem zinātnisko atklājumu labā. Viņi mudina savus starptautiskos kolēģus darīt to pašu, veicinot mierīgu kosmosa izpēti.

Jautāts par savu iecienītāko filmu vai TV šovu par kosmosa vai kosmosa izpēti, Ēriks Iansons minēja vairākas iecienītākās filmas, tostarp “Apollo 13”, “The Martian” un “The Empire Strikes Back”. Tomēr viņš galu galā izvēlējās "The Right Stuff" kā savu labāko izvēli. Filmā ir attēlots stāsts par oriģinālajiem Mercury Seven astronautiem un tverta kosmosa ceļojumu iztēle un izaicinājumi laikā, kad tā pārgāja no zinātniskās fantastikas uz realitāti.

Ērika Iansona Vaildera Penfīlda lekcija paredzēta 13. novembrī plkst. 4 The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definīcija:

NASA – Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija, Amerikas Savienoto Valstu civilā kosmosa aģentūra, kas ir atbildīga par valsts kosmosa izpēti un pētniecību.

Marsa izpētes programma — NASA programma, kas koncentrējas uz Marsa izpēti, tostarp planētas klimata, ģeoloģijas un dzīvības atbalsta potenciāla izpēti.

Radioizotopu energosistēmu programma – NASA programma, kas attīsta un uztur radioizotopu energosistēmu izmantošanu, kas nodrošina elektroenerģiju kosmosa misijām, izmantojot siltumu, kas rodas radioaktīvo izotopu sabrukšanas rezultātā.

Planētu aizsardzība – metožu izpēte un izstrāde, lai aizsargātu Zemi no iespējamiem asteroīdu vai komētu triecieniem.

Eiropa – viens no Jupitera pavadoņiem, kuram zem ledainās garozas, domājams, ir pazemes okeāns ar šķidru ūdeni.

Komerciālie Mēness kravnesības pakalpojumi — programma, kuras mērķis ir nogādāt zinātnes un tehnoloģiju misijas uz Mēnesi, sadarbojoties ar komercuzņēmumiem.

Perseverance Rover — NASA misija uz Marsu, kuras mērķis ir izpētīt planētas apdzīvojamību, meklēt senās dzīves pazīmes un savākt paraugus, lai varētu atgriezties uz Zemes.

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops — gaidāmais kosmosa teleskops, kuru paredzēts palaist 2021. gadā un kas paredzēts kā jaudīgākais jebkad uzbūvētais kosmosa teleskops.

Artemis programma — NASA programma, kuras mērķis ir līdz 2024. gadam uz Mēness nogādāt “pirmo sievieti un nākamo vīrieti”.

Avots: nav norādīti URL.