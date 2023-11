Jauns ieskats koraļļu pavedienveida vīrusu infekciju globālajā izplatībā

Akmeņu koraļļu audu zuduma slimība (SCTLD) kopš 2014. gada ir radījusi postījumus koraļļu kolonijām Karību jūras reģionā, kā rezultātā ir būtiski samazinājušās koraļļu populācijas. Kamēr pētnieki ir pētījuši baktēriju lomu SCTLD, izraisītājs joprojām nav identificēts. Tomēr nesen veikts pētījums ir atklājis citu potenciālo slimības dalībnieku: pavedienu vīrusus.

Zinātnieku komanda izmantoja transmisijas elektronu mikroskopiju (TEM), lai pārbaudītu pavedienveida vīrusiem līdzīgu daļiņu (VLP) klātbūtni koraļļu endosimbiotiskajos dinoflagellatos, kas pazīstami kā Symbiodiniaceae. Pētnieki analizēja Klusā okeāna koraļļus, tostarp Acropora hyacinthus un Porites cf lobata, un atklāja, ka vairāk nekā 60% Symbiodiniaceae šūnu (Cladocopium ģints) satur VLP. Interesanti, ka VLP izplatība bija augstāka Symbiodiniaceae no kolonijām, kuras piedzīvoja karstuma stresu.

Turklāt pētījumā atklājās, ka no A. hyacinthus izraidītās Symbiodiniaceae satur arī pavedienveida VLP, un šīs šūnas bija vairāk noārdījušās, salīdzinot ar to līdziniekiem slimnīcās. Šo VLP garums bija no aptuveni 150 līdz 1500 nanometriem, un to diametrs bija 16–37 nanometri, norādot uz dažādiem replikācijas cikla posmiem.

Pretēji iepriekšējiem uzskatiem, pavedienu VLP netika novēroti tikai SCTLD ietekmētajos koraļļos vai īpašos rifu reģionos. Pētījums atklāja pavedienveida VLP dažādās Symbiodiniaceae līnijās, tostarp Breviolum, Cladocopium un Durusdinium. Šis atklājums apstrīd uzskatu, ka pavedienu vīrusi ir ekskluzīvi noteiktām Symbiodiniaceae ģintīm.

Lai gan pavedienu VLP loma SCTLD joprojām ir nepārliecinoša, šis pētījums liecina, ka šie vīrusi ir plaši izplatīti un parasti inficē Symbiodiniaceae. Lai labāk izprastu to ietekmi uz koraļļu kolonijām, turpmākajos pētījumos galvenā uzmanība jāpievērš šo vīrusu genoma raksturojumam un empīriskiem testiem par to ietekmi uz Symbiodiniaceae.

Kopumā šis pētījums sniedz jaunu ieskatu pavedienveida vīrusu infekciju globālajā izplatībā koraļļos. Atklājot šo vīrusu izplatību un daudzveidību, zinātnieki var turpināt izpētīt to lomu koraļļu slimībās un potenciāli izstrādāt mērķtiecīgus pasākumus, lai mazinātu SCTLD ietekmi.

FAQ

Kas ir SCTLD?

Akmeņu koraļļu audu zuduma slimība (SCTLD) ir ļoti lipīga slimība, kas kopš 2014. gada ir izraisījusi ievērojamus koraļļu koloniju zaudējumus Karību jūras reģionā.

Kas ir pavedienu vīrusi?

Filamentainie vīrusi ir vīrusiem līdzīgas daļiņas (VLP), kurām ir iegarena forma, kas atgādina pavedienus. Tie ir saistīti ar dažādām augu slimībām un nesen atklāti koraļļos.

Vai pavedienu VLP ir atrodami tikai SCTLD ietekmētajos koraļļos?

Nē, pavedienveida VLP ir konstatēti gan SCTLD ietekmētajos, gan šķietami veselajos koraļļos, ​​kā arī dažādos rifu reģionos. Tie nav ekskluzīvi konkrētām koraļļu sugām vai ģintīm.

Kāda ir šī pētījuma nozīme?

Šis pētījums izceļ plašu pavedienveida vīrusu infekciju klātbūtni Symbiodiniaceae, koraļļu endosimbiotiskajos dinoflagelātos. Tas apšauba esošos pieņēmumus par saistību starp pavedienu vīrusiem un SCTLD un paver jaunas iespējas izpētīt to lomu koraļļu slimībās.