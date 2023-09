Astrofiziķi atklāj supermasīvo melno caurumu ātru patēriņa ātrumu

Revolucionārs pētījums, ko vadīja Ziemeļrietumu universitāte, ir apstrīdējis iepriekšējos uzskatus par supermasīvo melno caurumu barošanas paradumiem. Pretēji uzskatam, ka šie melnie caurumi vielu patērē lēni, jaunas augstas izšķirtspējas 3D simulācijas parāda, ka tiem faktiski ir daudz ātrāks patēriņa līmenis.

Pētījums atklāj, ka melnie caurumi, kas griežas, izkropļo ap tiem esošo telpu-laiku, izraisot gāzes virpuļa, kas pazīstams kā akrecijas disks, sadalīšanos. Šis process rada iekšējos un ārējos apakšdiskus, un melnie caurumi vispirms patērē iekšējo apakšdisku. Pēc tam atkritumi no ārējā apakšdiska plūst uz iekšu, aizpildot tukšumu, ko atstāj patērētais iekšējais gredzens, uzsākot citu patēriņa ciklu. Šis jaunais pētījums liecina, ka ēšanas un uzpildīšanas process notiek pārsteidzoši ātri, aizņemot tikai dažus mēnešus.

Supermasīvo melno caurumu straujie patēriņa cikli var izskaidrot noteiktu objektu, piemēram, kvazāru, neregulāro uzvedību nakts debesīs. Kvazāri ir pazīstami ar to, ka pēkšņi uzliesmo un pēc tam pazūd bez paskaidrojumiem. Pētījums liecina, ka šajos objektos novērotās krasās spilgtuma izmaiņas varētu būt akrecijas diska iekšējo reģionu iznīcināšanas un papildināšanas rezultāts.

Iepriekšējās teorijas par akrecijas diskiem ir cīnījušās, lai izskaidrotu to periodisko spilgtumu un pēkšņu aptumšošanu. Pieņēmums, ka gāze un daļiņas riņķo ap melnajiem caurumiem tajā pašā plaknē un virzienā kā melnā cauruma griešanās, ir pārāk vienkāršojis to uzvedību. Tomēr jaunās simulācijas liecina, ka reģions ap melnajiem caurumiem ir ļoti haotisks un nemierīgs.

Simulācijās tika ņemta vērā gāzes dinamika, magnētisms un vispārējā relativitāte, un tika uzsvērta kadru vilkšanas ietekme. Rotējošie melnie caurumi velk telpu ap tiem, izraisot gāzes no dažādām diska daļām sadursmi un pievadīšanu tuvāk melnajam caurumam. Šī sadursme rada spilgtus triecienus, kas virza materiālu uz melno caurumu.

Tā kā akrecijas diska deformācija kļūst izteiktāka, visdziļākais apgabals sāk atdalīties no pārējā diska un neatkarīgi svārstīties. Tas noved pie iekšējo un ārējo apakšdisku plīsuma un sadalīšanas, izraisot barošanas neprātu. Materiāls no ārējā diska kaskādēs uz iekšējo disku, virzot to tuvāk melnajam caurumam patēriņam. Pēc tam melnā cauruma gravitācijas spēks piesaista gāzi no ārējās sekcijas, lai papildinātu iepriekš iztukšoto iekšējo zonu.

Šī jaunā izpratne par supermasīvo melno caurumu straujo patēriņa ātrumu var sniegt ieskatu noslēpumainajā mainīgā izskata kvazāru fenomenā. Šie kvazāri salīdzinoši īsā laika posmā pārslēdzas starp gaišo un tumšo stāvokli. Klasiskās teorijas cīnās, lai izskaidrotu šajos objektos novēroto spilgtuma straujo pazušanu un atjaunošanos.

Ziemeļrietumu universitātes veiktais pētījums atklāj supermasīvo melno caurumu un to uzkrāšanās disku sarežģīto dinamiku, izaicinot iepriekšējos pieņēmumus un sniedzot dziļāku izpratni par Visuma ekstrēmākajiem objektiem.

Avoti:

– Ziemeļrietumu universitātes studijas