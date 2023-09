Pētījums atklāj, ka ārkārtējs karstums var izraisīt zīdītāju izzušanu 250 miljonu gadu laikā

By

Nesen veikts pētījums liecina, ka ārkārtējais karstums, ko izraisa Zemes kontinentu saplūšana vienā superkontinentā, var izraisīt visu zīdītāju, tostarp cilvēku, izzušanu 250 miljonu gadu laikā. Pētījumā tika izmantoti superdatoru klimata modeļi, lai prognozētu tektonisko kustību turpmāko ietekmi un palielinātu oglekļa dioksīda (CO2) emisiju uz planētu.

Kontinentiem saplūstot, vulkānu izvirdumi atmosfērā izdala lielu daudzumu CO2, izraisot planētas ievērojamu sasilšanu. Šāda temperatūras paaugstināšanās radītu zīdītājiem neapdzīvojamu vidi, jo tie ir labāk pielāgojušies aukstam klimatam un cīnās, lai tiktu galā ar ārkārtēju karstumu. Nākotnes superkontinents lielākoties būtu neviesmīlīgs, jo tikai 8% līdz 16% no tā zemes platības būtu piemēroti apdzīvošanai.

Dr. Aleksandrs Farnsvorts, pētījuma galvenais autors no Bristoles Universitātes, paskaidroja, ka kontinentalitātes, karstākas saules un paaugstināta CO2 līmeņa kopējās ietekmes rezultātā temperatūra no 40 līdz 50 ° C, padarot zīdītājiem neiespējamu atrast barību. un ūdens avoti. Cilvēki, tāpat kā citas sugas, nespētu atdzesēt savu ķermeni ar sviedriem, kas galu galā novedīs pie viņu nāves.

Pētījumā prognozēts, ka līdz superkontinenta, ko sauc par Pangea Ultima, izveidošanai CO2 līmenis varētu pieaugt no pašreizējām 400 daļām uz miljonu (ppm) līdz vairāk nekā 600 ppm. Pētnieki uzsver, cik svarīgi ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai novērstu šo nākotnes scenāriju rašanos ātrāk.

Pētījuma līdzautore doktore Einisa Lo uzsvēra, ka ir steidzami jārisina pašreizējā klimata krīze, jo ārkārtējais karstums jau ietekmē cilvēku veselību. Ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt nulles emisiju līmeni, lai mazinātu temperatūras paaugstināšanās kaitīgās sekas.

Turklāt pētnieki iesaka, apsverot citu planētu apdzīvojamību, jāņem vērā kontinentu izplatība. Planēta Saules sistēmas apdzīvojamajā zonā joprojām var būt neapdzīvojama, ja kontinenti ir koncentrēti vienā superkontinentā.

Šis pētījums izceļ klimata pārmaiņu iespējamās briesmīgās sekas un pastiprina nepieciešamību nekavējoties rīkoties, lai mazinātu to sekas. Lai gan prognozētais laika posms ir miljoniem gadu nākotnē, nevajadzētu ignorēt pašreizējo temperatūras paaugstināšanās ietekmi.

Avoti:

– Pētījums, ko vadīja Dr. Alexander Farnsworth un Dr. Eunice Lo no Bristoles universitātes, publicēts Nature Geoscience