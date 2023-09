Eksperimenti ar pārakmeņojušiem kukaiņiem atklāj patiesās krāsas

By

Pētnieku komanda no Naņdzjinas Universitātes, Ķīnas Zinātņu akadēmijas un Korkas universitātes koledžas ir izstrādājusi paņēmienu, kas var ļaut novērtēt dažu pārakmeņojušos kukaiņu krāsojumu. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka ir grūti noteikt pārakmeņojušos kukaiņu patieso krāsojumu, izņemot tos, kas saglabājušies dzintarā. Šīs fosilijas parasti ir vienkrāsainas, un tām ir unikāli raksti pelēkos toņos. Savā nesenajā pētījumā, kas publicēts Proceedings of the Royal Society B, komanda apraksta savu pieeju un atklājumus.

Lai novērtētu krāsu modeļus, pētnieki salīdzināja mūsdienu kukaiņus, kas pēc izskata bija līdzīgi pārakmeņotiem paraugiem, kurus viņi iepriekš bija ieguvuši. Šie modernie kukaiņi tika ietīti alumīnija folijā un pakļauti imitētai pārakmeņošanai, cepot temperatūrā no 200° līdz 500° C. Pēc tam komanda pārbaudīja paraugus, izmantojot skenējošu elektronu mikroskopu, un salīdzināja tos ar pārakmeņotajiem paraugiem.

Viņu atklājumi atklāja, ka tumšāki plankumi uz ceptajiem paraugiem atbilst eksoskeleta vietām, kas bija bagātas ar melanīnu, tumšu pigmentu. Šie tumšākie plankumi bija karstumizturīgāki, kas liecina, ka tie bija arī izturīgāki pret degradāciju. Tas norāda, ka tumšāki apgabali uz pārakmeņojušajiem kukaiņiem, iespējams, ir seno radījumu daļas, kurām bija arī augstāks melanīna saturs. Tāpēc šie tumšākie apgabali varētu sniegt norādes, lai novērtētu fosiliju krāsojumu.

Komanda arī novēroja, ka kukaiņu sildīšana izraisīja starpposmu, kurā tie kļuva pilnīgi melni, pirms pārgāja dažādos modeļos. Tas liek domāt, ka tādi eksperimenti kā viņu varētu veicināt jaunus pētījumus par pārakmeņojušos kukaiņu krāsas novērtēšanu.

Noslēgumā jāsaka, ka šis pētījums parāda jaunu paņēmienu, lai novērtētu pārakmeņojušos kukaiņu krāsu modeļus. Salīdzinot mūsdienu kukaiņus, kas pakļauti imitētai pārakmeņošanai, ar pārakmeņotiem paraugiem, pētnieki atklāja tumšākas zonas, kas, iespējams, atbilda seno radījumu daļām ar augstāku melanīna saturu. Šis paņēmiens paver jaunas iespējas pārakmeņojušos kukaiņu krāsojuma pētīšanai.

