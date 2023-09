Zīdītāju un rāpuļu pārvietošanās pārskatīšana

By

Parastā izpratne par to, kā sauszemes zīdītāji attīstīja savu atšķirīgo staigāšanas stilu, ir apšaubāma nesenā Hārvardas vadītā pētījumā. Gadu desmitiem ilgi tiek uzskatīts, ka zīdītāji ir cēlušies no rāpuļiem līdzīgiem senčiem, kā rezultātā pāreja no rāpošanas ar izplestām kājām uz staigāšanas pozu ar kājām, kas novietotas zem ķermeņa. Šī hipotēze, kas pazīstama kā sānu-sagitālā paradigma, ir plaši mācīta koledžas mācību grāmatās par anatomiju un evolūciju.

Tomēr jaunais pētījums liecina, ka šī ilgstoši pastāvošā pārliecība var būt nepareiza. Pētnieki apgalvo, ka, paļaujoties tikai uz mūsdienu dzīvnieku, piemēram, dzīvo zīdītāju un rāpuļu, novērojumiem, var rasties kļūdainas evolūcijas hipotēzes. Lai iegūtu precīzāku izpratni, komanda uzsvēra, cik svarīgi ir analizēt fosilos ierakstus un pētīt izmirušos dzīvniekus.

Izpētot fosilos ierakstus, pētnieki cer noteikt anatomiskās izmaiņas, šo izmaiņu laiku un selektīvo spiedienu, kas izraisīja pārvietošanās attīstību zīdītājiem. Pētījuma autori apgalvo, ka bez šīs vēsturiskās perspektīvas evolūcijas stāsti var kļūt tikai par spekulatīviem stāstiem, kuriem trūkst empīriska atbalsta.

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka, veidojot evolūcijas scenārijus, ir ļoti svarīgi ņemt vērā fosilo ierakstu. Lai gan fosilie ieraksti sniedz ierobežotu informāciju par mīkstajiem audiem, piemēram, muskuļiem un cīpslām, tas joprojām ir būtisks resurss, lai izprastu izmaiņas, kas notikušas visā evolūcijas vēsturē.

Rezumējot, Hārvardas vadītais pētījums apstrīd tradicionālo izpratni par pārvietošanās pāreju no rāpuļiem uz zīdītājiem. Uzsverot nepieciešamību izpētīt fosilo ierakstu, pētnieki aicina izmantot stingrāku un uz pierādījumiem balstītu pieeju, lai izprastu pārvietošanās evolūcijas vēsturi.

