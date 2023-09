Kosmosa izpētes nākotne: zinātne, ilgtspējība un vieglāka piekļuve

By

Raķešu palaišana kosmosa aģentūrām jau sen ir bijis dārgs un sarežģīts process, taču, kosmosa izpētes pasaulei attīstoties, jaunas misijas gatavojas nākotnei, kurā cilvēcei ir ilgtspējīga klātbūtne ārpus Zemes. Tas sākas ar Mēnesi, kur cilvēki nav spēruši kāju 51 gadu. Tomēr, tiklīdz mēs esam nodibinājuši ilgtermiņa klātbūtni uz Mēness, iespējas izpētīt tālāk kosmosu kļūst pieejamākas.

Šo redzējumu par cilvēku tranzītu un dzīvošanu citās pasaulēs un satelītos papildina in-situ resursu izmantošanas (ISRU) koncepcija, kas ietver eksperimentus un infrastruktūru, kas izmanto apkārtējās vides resursus. Kad mēs dodamies ārpus mūsu zilās planētas, zinātnieki strādā pie jaunu tehnoloģiju izstrādes, lai atvieglotu mūsu zinātnisko izpēti par kosmosu.

Tātad, kāpēc mums ir jāvada zinātne kosmosā? Lai gan uz Zemes ir observatorijas, kas pēta kosmosu, astronomisko novērojumu veikšanai no mūsu planētas ir ierobežojumi. Piemēram, gaismas piesārņojums apgrūtina zvaigžņu saskatīšanu. Turklāt pati Zemes atmosfēra rada izaicinājumus astronomiem, jo ​​tā ierobežo mūsu spēju novērot noteiktus elektromagnētiskā spektra viļņu garumus.

Kosmosa aģentūras palaiž orbītā observatorijas, lai pārvarētu šos ierobežojumus, ļaujot mums izpētīt Visumu no skatu punkta ārpus mūsu atmosfēras. Tomēr ir ierobežojumi tam, ko mēs varam sasniegt, veicot tikai attālus novērojumus. Ārpuszemes paraugu tiešai analīzei ir izšķiroša nozīme, lai gūtu ieskatu debess ķermeņos. Piemēram, pētot Mēness paraugus, kas iegūti Apollo misiju laikā un nesen ar Ķīnas nolaižamo ierīci Chang'e-5, ir iegūta vērtīga informācija par Mēness sastāvu un ūdens klātbūtni. Tāpat Marsa paraugu atgriešanas misijas mērķis ir savākt iežu paraugus analīzei, potenciāli izgaismojot Marsa ģeoloģisko vēsturi un seno mikrobu dzīves iespēju.

Viens no nozīmīgākajiem kosmosa izpētes meklējumiem ir dzīvības vai senās dzīves pazīmju meklēšana ārpus Zemes. Ārpuszemes dzīvības pierādījumu atklāšanai būtu liela ietekme uz mūsu izpratni par Visumu un mūsu vietu tajā.

Noturīgas cilvēka klātbūtnes noteikšana uz citiem debess ķermeņiem, piemēram, Marsa, ilgtermiņā varētu būt rentablāka salīdzinājumā ar atkārtotām paraugu atgriešanas misijām. Piemēram, NASA Artemis misiju mērķis ir likt pamatus ilgtspējīgai cilvēka klātbūtnei uz Mēness, tostarp infrastruktūru uz Mēness virsmas un Mēness kosmosa staciju, ko sauc par Lunar Gateway.

Viens no lielākajiem šķēršļiem kosmosa izpētē ir bijis raķešu palaišanas izmaksas. Tomēr, attīstoties atkārtoti lietojamo raķešu tehnoloģijām, izmaksas pakāpeniski samazinās. Piemēram, SpaceX atkārtoti lietojamā Falcon 9 raķete jau ir padarījusi orbitālo palaišanu pieejamāku. Paredzams, ka šī tendence turpināsies, nodrošinot biežāku un lētāku piekļuvi kosmosam. Samazinoties raķešu izmaksām, palielinās arī to jauda un kravnesība, kā to pierāda SpaceX Starship, kam būs ievērojami lielākas vilces un kravnesības iespējas salīdzinājumā ar tā priekšgājējiem.

Kosmosa izpētes nākotnei ir daudzsološas izredzes uz zinātniskiem atklājumiem, ilgtspējīgu klātbūtni ārpus Zemes un vieglāku piekļuvi kosmosam. Turpinot virzīt savas izpratnes robežas, tehnoloģiju sasniegumi un atjaunota izpētes izjūta mūs virza tuvāk Visuma noslēpumu atrašanai.

