Jauni elektronu stāvokļi kausētajos sāļos var ietekmēt ar sāli darbināmu reaktoru darbību

Zinātnieki ir atklājuši, ka elektroni var veidot trīs atšķirīgus stāvokļus, mijiedarbojoties ar izkausētiem sāļiem, un tas varētu ietekmēt ar sāli darbināmu reaktoru darbību. Pētnieki no Oak Ridge Nacionālās laboratorijas un Aiovas universitātes simulēja liekā elektrona ievadīšanu izkausētā cinka hlorīda sālī un novēroja trīs iespējamos scenārijus. Vienā scenārijā elektrons kļūst par daļu no molekulārā radikāļa ar diviem cinka joniem. Citā gadījumā elektrons lokalizējas uz viena cinka jona. Trešajā scenārijā elektrons ir izkliedēts pa vairākiem sāls joniem.

Izkausētā sāls reaktori tiek apsvērti nākotnes atomelektrostacijām, un ir ļoti svarīgi saprast, kā starojums ietekmē izkausēto sāļu uzvedību. Šis pētījums atklāj elektronu un sāļu mijiedarbību, ja tie tiek pakļauti lielam starojumam. Pētnieki atklāja, ka elektrons var veicināt dažādu sugu, tostarp cinka dimēru un monomēru, veidošanos vai tikt delokalizēts. Šie sākotnējie atklājumi rada jautājumus par to, kādas citas sugas varētu veidoties ilgākā laikā un kā tās varētu reaģēt ar elektroniem un sāļiem.

Šis pētījums ir daļa no DOE kausētu sāļu ekstrēmos vides enerģētikas robežu pētniecības centra (MSEE EFRC), un tas ir publicēts žurnālā The Journal of Physical Chemistry B. Komanda strādā, lai eksperimentāli identificētu citus reaktivitātes veidus. Pētījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā elektroni mijiedarbojas ar kausētiem sāļiem, taču vēl ir daudz kas jāizpēta. Turpmākajos pētījumos tiks pētītas citas sāls sistēmas un starojuma ietekme uz izkausētiem sāļiem.

Avots: Oak Ridge National Laboratory