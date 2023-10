Pētnieki izstrādā stingrāku keramiku ar uzlabotu izturību pret plaisāšanu

Kalifornijas Sandjego universitātes pētnieki ir panākuši izrāvienu keramikas attīstībā, radot materiālus, kas ir izturīgāki un izturīgāki pret plaisāšanu. Izmantojot metāla atomu kombināciju ar lielāku valences elektronu skaitu to ārējā apvalkā, pētnieki ir atraduši veidu, kā palielināt keramikas spēju izturēt augstāku spēka un spriedzes līmeni.

Keramika ir pazīstama ar savām izcilajām īpašībām, piemēram, spēju izturēt augstu temperatūru, izturēt pret koroziju un nodilumu, kā arī saglabāt vieglu profilu. Šīs īpašības padara keramiku piemērotu dažādiem lietojumiem, tostarp kosmosa komponentiem un aizsargpārklājumiem. Tomēr to trauslums vienmēr ir bijis būtisks trūkums, jo stresa apstākļos tie mēdz salūzt.

Zinātnieki savā pētījumā koncentrējās uz keramikas klasi, ko sauc par augstas entropijas karbīdiem, kuriem ir nesakārtotas atomu struktūras, kas sastāv no oglekļa atomiem, kas saistīti ar vairākiem metāla elementiem no periodiskās tabulas ceturtās, piektās un sestās kolonnas. Tika atklāts, ka metāliem no piektās un sestās kolonnas, piemēram, titānam, niobijam un volframam, bija izšķiroša nozīme keramikas izturības uzlabošanā, jo tiem ir lielāks valences elektronu skaits.

Valences elektroni ir elektroni, kas atrodas atoma visattālākajā apvalkā un piedalās saitē ar citiem atomiem. Izmantojot metālus ar vairāk valences elektronu, pētnieki varēja uzlabot keramikas izturību pret plaisāšanu mehāniskās slodzes un spriedzes apstākļos. Keramika uzrādīja elastīgāku izturēšanos, kas ir līdzīga metāliem, kas nozīmē, ka pirms plīšanas tie varēja vairāk deformēties.

Izmantojot skaitļošanas simulācijas un eksperimentālu izgatavošanu un testēšanu, komanda identificēja divus augstas entropijas karbīdus, kuriem bija izcila izturība pret plaisāšanu. Šie materiāli varēja deformēties vai izstiepties, pakļaujot to mehāniskai slodzei vai spriedzei, nevis uzrādīja keramikai raksturīgo trauslo reakciju. Saites materiālos tika reorganizētas, lai savienotu atoma izmēra atveres, kas izveidojās, materiālus caurdurot vai izraujot, tādējādi kavējot plaisu veidošanos.

Tagad izaicinājums ir palielināt šīs izturīgas keramikas ražošanu komerciāliem nolūkiem. Šis sasniegums var radīt revolūciju dažādās nozarēs, kas balstās uz augstas veiktspējas keramikas materiāliem, sākot no aviācijas un beidzot ar biomedicīnu. Keramikas paaugstinātā stingrība paver durvis arī ekstrēmiem pielietojumiem, piemēram, hiperskaņas transportlīdzekļu priekšējās malas, kur tās var aizsargāt svarīgas sastāvdaļas un ļauj transportlīdzekļiem labāk izturēt virsskaņas lidojumus.

Šo darbu atbalstīja Zviedrijas Pētniecības padome, Kompetences centra funkcionālie nanomēroga materiāli, Olle Engkvista fonds, UC San Diego NanoEngineering's Materiālu pētniecības centra departaments, Nacionālā aizsardzības zinātnes un inženierzinātņu absolventu stipendiju programma, ARCS fonds un The Oerlikon Group.

