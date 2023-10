El Niño mainīgie modeļi un Walker Switch mehānisma ieviešana

By

Pēdējos gados El Niño ir kļuvis arvien svarīgāks klimata prognozēšanā un globālās klimata mainīguma pārvaldībā. El Niño ir El Niño–Southern Oscillation (ENSO) siltā fāze, ko raksturo okeāna ūdeņu sasilšana Klusā okeāna austrumu ekvatoriālajā daļā. Un otrādi, La Niña pārstāv dzesēšanu tajā pašā reģionā. Šīs cikliskās jūras virsmas temperatūras svārstības būtiski ietekmē laika apstākļus visā pasaulē.

Nesenā pētījuma, ko veica Kristofa Spotla vadītā Kvartāra pētījumu grupa, mērķis bija saprast, kā El Niño ilgstoši reaģē uz dabas ietekmi. Pētnieki analizēja alu nogulumus, kas pazīstami kā speleotēmi no Aļaskas dienvidaustrumiem, kas saglabāja klimata rekordus 3,500 gadu garumā. Rezultāti liecina, ka kopš 1970. gadiem El Niño mainīguma kontroles procesi ir mainījušies, un cilvēka izraisītajām klimata pārmaiņām tagad ir nozīmīga loma.

Atsevišķā pētījumā komanda koncentrējās uz klimata pārmaiņu izpēti Aļaskas dienvidaustrumos daudz ilgākā 13,500 XNUMX gadu periodā. Speleotēmas kalpoja kā nenovērtējami ieraksti, lai izpētītu strauju, īslaicīgu klimata pārmaiņu cēloni ledus laikmeta laikā. Pārsteidzoši, ka Aļaskas dienvidaustrumos pēdējā ledus laikmeta beigās un holocēna periodā bija līdzīgs Klusā okeāna ekvatoriālajam klimatam, izaicinot izveidoto "bipolāro šūpoļu mehānismu". Tā vietā pētnieki ieviesa jēdzienu "Walker slēdzis", ko izraisīja izmaiņas saules starojumā. Šis mehānisms noved pie ātras jūras virsmas temperatūras pielāgošanas Klusā okeāna ekvatoriālajā daļā, galu galā ietekmējot klimata modeļus augstos ziemeļu platuma grādos.

Pētījumi liecina, ka cilvēka darbībām tagad ir nozīmīga loma El Niño modeļu veidošanā. Klimata pārmaiņas, iespējams, ir sasniegušas lūzuma punktu 1970. gados, izraisot pastāvīgāku El Niño modeli. “Walker switch” koncepcijas ieviešana sniedz alternatīvu skaidrojumu vēsturiskajām klimata izmaiņām, izceļot sarežģīto faktoru mijiedarbību, kas veido klimata dinamiku.

Rezultāti uzsver nepieciešamību veikt nepārtrauktus pētījumus, lai padziļinātu mūsu izpratni par klimata procesiem. Tā kā Zemes klimata sistēma ir dinamiska un sarežģīta, turpmākiem pētījumiem būs izšķiroša nozīme klimata mainīguma prognozēšanā un pārvaldībā globālā mērogā.

– “El Niño atbildes izkliedēšana: sabiedrības veidotās dabiskās ietekmes”, Pauls Vilkokss et al. Ģeofizikas pētījumu vēstulēs.

– “Šūpols ziemeļos: Aļaskas klimata pārmaiņas pārsteidzoši saistītas ar ekvatoriālo Kluso okeānu”, autors Pols Vilkokss et al. in The Innovation Geoscience.