Ceļvedis 14. gada 2023. oktobra “Uguns gredzena” gredzenveida Saules aptumsuma skatīšanai

By

Ja meklējat izcilu vietu, kur skatīt gaidāmo 14. gada 2023. oktobra gredzenveida Saules aptumsumu, jums veicas. Mums ir detalizētas kartes, kas parāda aptumsuma ceļu caur Hill Country, Sanantonio un Teksasas dienvidiem.

Lai lasītu kartes, šeit ir īss ceļvedis:

– Zilais apgabals: tas norāda apgabalu, kurā notiks pilns aptumsums un kur būs redzams burvīgais “uguns gredzena” efekts.

– Sarkanās līnijas: šīs līnijas attēlo pilna aptumsuma ilgumu minūtēs un sekundēs.

– Baltais apgabals: šī ir “ganību zona”, kurā var redzēt noteiktas mēness topogrāfiskās iezīmes.

Ja dzīvojat vai strādājat Sanantonio, jums nav jābrauc tālu, lai redzētu aptumsumu. Visa pilsēta un Beksāras apgabals atrodas pilna gredzenveida aptumsuma ceļā, kas nozīmē, ka "uguns gredzena" efekts būs redzams no jebkuras vietas. Pilna efekta ilgums mainīsies atkarībā no jūsu atrašanās vietas, sākot no 3 minūtēm Beksāras apgabalā līdz 4.5 minūtēm rietumu Beksāras apgabalā.

Ārpus pilna gredzenveida aptumsuma ceļa atrodas aizraujošā "ganību zona". Šeit Mēness ceļš ganos saules iekšpusi, sniedzot iespēju būt par lieciniekiem parādībai ar nosaukumu “Beilijas krelles”, kur saule iespīd cauri mēness krāteriem. Daži apgabali ganību zonā ietver Canyon Lake, New Braunfels, Seguin un Brackettville.

Tiem, kas vēlas iegūt ilgāko “uguns gredzena” efektu, dodieties uz Edvardsas, Realas, Banderas, Medinas, Ataskosas vai Live Oak grāfistes. Šie apgabali piedzīvos gandrīz 5 minūšu gredzenveida aptumsumu pie tādām vietām kā Rocksprings, Lost Maples State Natural Area, Hondo, Jourdanton un Three Rivers.

Turklāt pilnam gredzenveida aptumsumam būs liecinieki arī Frio, Karnesa, Kendalas, Keras, Uvaldes un Vilsona apgabali.

Noteikti atrodiet savu atrašanās vietu piedāvātajās kartēs, lai plānotu šī iespaidīgā dabas notikuma apskati.

Avoti:

- Kartes un informācija no KSAT News.